Новини от България и света

Ивана Радомирова пред СТАНДАРТ: Бирата е част от Бранд България
Мечтая за музеи на пивото, те трябва да влязат в туристически маршрути, казва изпълнителният директо...
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Няма друго място у нас с два месеца опера, театър, концерти и събития, казва кметът Боян Минков
Доц. Борислав Цеков пред СТАНДАРТ: Историята потърси Тръмп
Той даде глас, а след това и конкретен тласък на големите процеси на трансформация в света, казва с...
Гергана Стоянова пред СТАНДАРТ: Милосърдие е най-българската дума!
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