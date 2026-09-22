Йотова: От нас зависи да изградим сигурна и благоденстваща България

22 септември 1908 г. е паметна дата, която напомня, че с търпение, разум, последователност и общи усилия България може да постига големите си национални цели. Това написа президентът Илияна Йотова в послание по повод Деня на Независимостта. Тя постави акцент не само върху историческия акт, но и върху отговорността на днешните поколения към държавата и нейното бъдеще.

„Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес“, пише Йотова. Тя припомня думите от Манифеста на княз Фердинанд, че България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие.

По думите й великият държавнически акт от 1908 г. не е само част от историята, а носи отговорност и към настоящето, и към бъдещето. Йотова подчертава, че България трябва със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава и да защитава националното си достойнство.

„От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом“, заявява още президентът.

Посланието й поставя акцент върху една от основните идеи на Деня на Независимостта - че свободата и суверенитетът не са само наследство от миналото, а изискват постоянна отговорност, увереност и готовност страната сама да защитава своите интереси и бъдеще.