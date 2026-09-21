Рекорд в Русия за Путин. Остри думи от Кая Калас

Партията на Путин „Единна Русия“ печели рекордните 355 места в парламента, съобщи Централната избирателна комисия. Управляващата руска партия „Единна Русия“ лесно спечели парламентарните избори, чието провеждане президентът Владимир Путин определи като тест за подкрепа за войната в Украйна.

След като бяха преброени над 95% от гласовете става ясно, че „Единна Русия“ печели 57,83% от гласовете, съобщи Централната избирателна комисия, в сравнение с 49,8%, които спечели през 2021 г., когато бяха проведени последните избори за Държавната дума, долната камара на парламента, пише БГНЕС. Резултатите ще дадат на „Единна Русия“ 355 места в 450-местната Дума, което ще ѝ позволи да запази конституционното си мнозинство, съобщи комисията.

Междувременно върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори и ги определи като „фалшифициране” на демокрацията. Калас написа в профила си в X, че предлага санкции срещу „онези, които са помогнали за фиктивните избори в окупираните украински територии”.

„Така наречените избори за дума отбелязаха още един голям удар за руската демокрация. Резултатът от тях никога не беше под съмнение. Кремъл заглуши несъгласието, забрани единствената регистрирана партия, която се противопоставяше на войната му в Украйна, и изключи международни наблюдатели на изборите. Привидността на демокрацията е всичко, което е останало в Русия”, пише още Калас.

ЕС вече санкционира около 3000 длъжностни лица и организации заради войната срещу Украйна, включително Путин.