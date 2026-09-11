Политика – новини, анализи и политически новиниАкцентите обхващат и Общество, Образование, Здравеопазване. Сред най-следените теми са Инвестиции, Отбрана, Румен Радев, Илияна Йотова.
Ива Петрова: София ще има парно, но „Топлофикация“ трупа непосилен дълг
Общественият доставчик на газ търси кредити и подкрепа от БЕХ, за да продължат доставките през зимата
Радев към посланиците от ЕС: Новите европейски пари трябва да стигат и до по-слабите държави
Премиерът защити равния достъп до бъдещия фонд за конкурентоспособност и предупреди, че новите приоритети не бива да изместват кохезията и земеделието
„Дондуков“ 2 с факти след обвиненията срещу Йотова за помилван затворник
Решението от 2022 г. е взето след предложение на Комисията по помилването и заключение на специална седемчленна медицинска комисия
Пулев: България сменя инвестиционния модел с технологии и висока добавена стойност
Вицепремиерът и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха меморандум за нов механизъм за инвестиционно сътрудничество
Президентът поздрави служителите на НСО за празника им
Днес се отбелязва 147-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана
Първият минен ловец пристига у нас до октомври
Димитър Стоянов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Артур ден Хартог
Радев проговори за БНТ. Има ли намеса
Премиерът коментира актуалните теми в страната
Шишков натисна местната власт за незаконните обекти на „Цигов чарк“
След намесата на ДНСК кметът на Ракитово издаде заповеди за премахване, но министърът настоя процедурата да бъде доведена докрай
България няма да влиза в антидрон проекта на НАТО за 40 млрд. долара
Димитър Стоянов предупреди, че дублирането на способности ще разпилее ограничения ресурс за отбрана
Волейболен мач разпали езиков спор в парламента. Костадинов иска промяна в Конституцията
Според него България трябва официално да запише, че българският език има македонска и банатска регионална писмена норма
Пулев постави конкретна цел пред Китай: Повече инвестиции и повече търговия
Стокообменът е надхвърлил 2,5 млрд. долара само за първите четири месеца на 2026 г., а София и Пекин търсят нови мащабни проекти
ПБ подготвя големия бюджет за 2027 г. Първо одити, после новите сметки
До 15 октомври България трябва да представи плановете си пред Брюксел, а проектобюджетът се очаква в края на октомври
Данъчните оценки на имотите рязко нагоре. До 2029 г. скачат със 100%
„Прогресивна България“ планира първо увеличение от 30% още догодина, а след него още две стъпки по 35%