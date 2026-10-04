Ефремова вдигна летвата за минималната заплата. Иска тавана

Минималната работна заплата може да достигне 672,80 евро, ако бъде приет максималният размер, за който ще настоява Министерството на труда и социалната политика. Социалният министър Наталия Ефремова заяви пред БНР, че именно това ще бъде целта й в предложенията до Министерството на финансите.

Около 450 000 души в България по официални данни получават минимална заплата, което превръща решението в едно от най-важните за доходите през 2027 г. Окончателният размер обаче ще бъде определен след анализ на цялостната бюджетна рамка.

Целта е горният праг

„Целта ми в предложенията към Министерство на финансите за минималната работна заплата ще е да бъде с максималния размер - 672,80 евро“, заяви Ефремова.

В МТСП вече се правят изчисления за възможните равнища на минималното възнаграждение. Социалният министър подчерта, че решението не може да бъде разглеждано отделно от държавния бюджет, тъй като МРЗ влияе едновременно върху приходите и разходите.

„При всички случаи нашата цел ще е да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда“, посочи тя.

Преди Министерският съвет да определи официално минималната заплата, предстои да бъдат приети промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Именно те трябва да дадат конкретните параметри на новата формула.

450 000 души чакат решението

По официални данни около 450 000 работещи в България получават минимална заплата. Реалният брой на хората, чиито доходи са свързани с това равнище, обаче може да е по-голям заради значителния дял на сивата икономика.

Ефремова посочи оценки, според които около 25% от икономиката остава в сивия сектор. Един от най-разпространените проблеми е осигуряването върху минимална заплата, докато останалата част от възнаграждението се изплаща „в плик“.

Според социалния министър това ощетява самите работници, защото по-ниският официален доход се отразява върху размера на болничните, майчинството и редица други социални плащания и обезщетения.

Бюджет 2027 ще бъде решаващ

Окончателното решение за МРЗ ще бъде част от по-голямата сметка за Бюджет 2027. Министерството на финансите ще трябва да прецени както отражението върху приходите от осигуровки и данъци, така и допълнителните разходи, които по-високата минимална заплата носи за държавата.

За МТСП основен приоритет в бюджета ще остане осигуряването на средствата за хората в уязвимо положение. „Всички тези уязвимости ще бъдат адресирани с мерки за въздействие“, заяви Ефремова.

Така големият залог вече е очертан - социалното министерство ще настоява минималната заплата да стигне до 672,80 евро, но окончателната дума ще дойде след бюджетните разчети и решението на Министерския съвет.