Представители на ДПС проведоха среща с Абдуллах Йоздемир, областен председател на AKP в Истанбул, Р Турция

Заместник-председателите на Движението за права и свободи Ерол Мюмюн, кмет на община Кърджали, и Нида Ахмедов, кмет на община Каолиново, проведоха работна среща с Абдуллах Йоздемир (Abdullah Özdemir), областен председател на Партията на справедливостта и развитието (АКР) в Истанбул.

В хода на срещата бяха обсъдени политическите отношения между двете партии и възможностите за по-нататъшно задълбочаване на политическия диалог.

Бяха обсъдени двустранните отношения между Република България и Република Турция, укрепването на добросъседските връзки и развитието на сътрудничеството на политическо и местно ниво.