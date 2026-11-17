Над 5,58 млрд. евро са предвидени за образование в проектобюджета за 2027 г., като една от основните мерки е увеличение на учителските заплати със 7,5%. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той призна, че предвиденото повишение няма да бъде достатъчно, за да достигнат преподавателските възнаграждения 125% от средната работна заплата, както е заложено в управленската програма на „Прогресивна България“. Министърът обаче потвърди ангажимента на правителството тази цел да бъде изпълнена до края на мандата.

„Общата сума в сектор „Образование“, заложена в проектобюджета за 2027 година, е 5 млрд. 582 млн. и 800 хиляди евро. Това означава, че тези пари са насочени основно към главните действащи лица в образователната система. Най-напред учителите. Предвижда се 7,5% увеличение на преподавателските заплати. С това увеличение няма да се постигнат 125%, така както са залегнали в управленската програма на „Прогресивна България“, заяви проф. Вълчев.

Образователният министър подчерта, че кабинетът запазва намерението си да осигури заплати на учителите в размер на 125% от средното възнаграждение за страната до края на управленския мандат. По думите му последователното повишаване на доходите в образователната система вече дава положителни резултати и е променило нагласите на младите хора към учителската професия.

Проф. Вълчев посочи, че политиката за увеличение на преподавателските възнаграждения е повлияла и върху профила на студентите, които избират педагогически специалности. Според него по-доброто заплащане е важен фактор за привличането на бъдещи учители и за осигуряването на необходимите кадри в училищата.

Предвидените средства за образование са част от проектобюджета за 2027 г., който вече е внесен в Народното събрание и предстои да бъде обсъден от депутатите.