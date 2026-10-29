Пеканов с ключова новина за Бюджет 2027

Проектът на държавния бюджет за 2027 г. очаква окончателно одобрение след финализиране на преговорите с Европейската комисия и се очаква да бъде представен през следващата седмица. Това съобщи пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов в отговор на критиките за забавяне на финансовия план и опасенията от изпускане на законовия срок – края на октомври.

Официално проектът изисква процедурно обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество и последващо приемане от Министерския съвет преди внасянето му в Народното събрание. Наред с критиките за забавянето, кабинетът бе обвинен и в умишлено отлагане на бюджета за след предстоящия балотаж на президентските избори. Пеканов обясни, че България вече е изпратила бюджетния си план в Брюксел – за първи път в качеството си на член на Еврозоната – и в момента Министерството на финансите води финални разговори с ЕК, която има срок до края на ноември за своята оценка.

Основно предизвикателство пред бюджета остава удържането на дефицита под 3% при заварени 5%, както и спазването на новите европейски правила за темпа на нарастване на публичните разходи. Правителството вече предприема оптимизации по министерства, но категорично заявява намерението си да запази социалната рамка – включително нивата на доходите, пенсиите и възнагражденията на лекари и учители.