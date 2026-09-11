Спорт - Спортни новини, резултати и анализи

Спорт - Спортни новини, резултати и анализиАкцентите обхващат и БГ футбол, Световен футбол, Евро 2024. Сред най-следените теми са футбол, Цска, Христо Янев, Левски.
Левскарите - Вуцов вече е кошмар
Феновете са на мнение да иде при резервите
Гамени изсипаха боклук пред магазина на ЦСКА
Все още няма яснота кой е извършител на вандалския акт и каква е била причината за него
Цолов отново го направи! В Мадрид му дишат прахта
Силен успех пред Гран при на Испания
Разкриха следващата роля на Янев в ЦСКА
На този етап от „Армията“ все още не са посочили кога официално ще бъде представена новата му длъжност
Шумахер се произнесе за Никола Цолов
19-годишният българин е лидер в подреждането във Формула 2
Мюнхен изригна, Комо написа история: Голове и драма заляха Шампионската лига
Байерн разгроми норвежците с 5:0, дебютантът от Италия унижи Лайпциг, а Славия изпусна победата в последните минути
Скандалите продължават. ЦСКА на война с БФС
Заради наказанието на играч на червените
ЦСКА с яростна позиция за удареното пресаташе
Червените излязоха с остра декларация
Наказание поставя Левски в лоша ситуация
Ако мачът с Лудогорец бъде отложен
Край! ЦСКА взе решението за Христо Янев
След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция
Обрат след оставката! ЦСКА не пуска Янев
Развръзка по треньорския казус се очаква да има до часове
Големите промени в Левски започват
Предстои новият собственик Атанас Бостанджиев да постави свои кадри на ключови позиции
Челси възкръсна от 0:2 и разби Лийдс в деветголова бъркотия
Палмър слезе от пейката и запали невероятния обрат, а „сините“ нанизаха шест гола само след почивката