В АЕК казаха истината за играч на Левски

Спортният директор на гръцкия футболен шампион АЕК - Хавиер Рибалта, отрече от клуба да са водени преговори за привличането на полузащитника Акрам Бурас от Левски.

Информацията за това дойде от агента на алжирския халф - Несим Дриди, който обяви за изданието "Магреб Фуут", че разговаря с атиняни за потенциален трансфер.

"Не вярвам, че Акрам Бурас ще остане в Левски за още един сезон. Водим разговори с гръцкия шампион АЕК за евентуален трансфер. Преговаряме за негова продажба още през настоящия летен трансферен прозорец", заявява Дриди.

Рибалта, обаче, е категоричен, че това не отговаря на истината.

"Не го познавам и никога не съм говорил с него", заяви директорът на АЕК за гръцкия портал "ОнСпортс".