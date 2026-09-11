Вестник "Стандарт"

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Проектите трябва да се финансират за три години, за да има предвидимост и сигурност за културните организации, казва изпълнителният директор на НФК Не...
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