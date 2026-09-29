Знаков кмет разтресе ГЕРБ. Борисов гледа мрачно

Знаков кмет предизвика земетресение в ГЕРБ. Живко Тодоров, който четвърти мандат управлява успешно Стара Загора, показа подписаната си оставка и поиска доверие. Това стана под мрачния поглед на лидера Бойко Борисов по време на партийно събрание в Града под липите.

Бих бил предател ако ГЕРБ имаше кандидат, а аз съм изразил друго мнение, коментира Тодоров подкрепата си за Илияна Йотова за президентските избори.

Кметът на Стара Загора заяви, че подава оставка, ако ГЕРБ не го подкрепят. Той заяви, че винаги държи оставката си в задния си джоб и изкара шокира съпартийците си като извади подписания документ.

"Не разбирам защо е този политически канибализъм, който върви в момента. Искам вот на доверие от вас днес. Всеки има свое виждане как една партия да върви напред, другото би било военна команда, което не е добре", заяви Тодоров. След това активът на партията му гласува доверие.

Тодоров подаде оставка от изпълнителната комисия на ГЕРБ само 3 дни след като седна до Бойко Борисов и Томислав Дончев за първия публичен разбор на представянето на партията на изборите, оставили я с 39 депутати. Тогава кметът изненадващо обяви, че ГЕРБ трябва да възстанови антикорупционния си профил, и заговори за нуждата от промени в политиките на партията. По-късно аргументира оттеглянето си с насочване на цялата си енергия в развитието на Стара Загора.

В края на август градоначалникът заяви, че Илияна Йотова е показала, че е "президент на хората". Направи го по време на посещението ѝ в Старозагорски минерални бани. За пръв път в 20-годишното му съществуване държавен глава посети Националния тракийски фолклорен събор "Богородична стъпка". Това породи слухове, че Тодоров се кани да премине в редиците на "Прогресивна България", за да може да остане кмет на Стара Загора за още 1 мандат.

"Било огромен скандал, предателство и тн. ГЕРБ не издига кандидат на тези избори, което аз казах, че е правилно решение. Бих бил предател, ако ГЕРБ имаше кандидат, а аз съм изразил друго мнение. Не съм ангажирал никого с мнението си, нито съм тръгнал да агитирам. Изказал съм мнението си на база политическата обстановка в момента. Как можело да се подкрепи ляв, противоположен кандидат - до преди 7 месеца БСП бяха в правителството, 2021 г. също участва с ПП, ДБ, ИТН", възмути се Живко Тодоров на днешното събрание.

Той напомни, че от "Продължаваме промяната" са излезли на политическата сцена с лозунга "С вас сме, г-н президент" през 2021 г., когато Румен Радев и Илияна Йотова влязоха в президентската надпревара и спечелиха втори мандат на "Дондуков 2".

"Тези, които ме плюха една седмица, че съм приел Йотова, избраха преди 5 г. Йотова за вицепрезидент, тогава те я подкрепяха. През февруари аплодираха Йотова и казваха страхотен избор, браво на нея, когато посочи Андрей Гюров за служебен премиер. Сега изведнъж понеже им е друг политическият интерес, се изказват против нея", коментира старозагорският кмет.

Той обясни, че подкрепя Йотова за президент, защото я познава отдавна и в нея е "усетил човешкото".

"Не съм ангажирал никого със своето мнение. Никога не съм ламтял за постове, никога не съм търсил политическа облага. Последните 5 г. заради тази омраза, която се насади в политиката, стана така, че да си говориш нормално с опонента, излиза предателство. Не разбирам този вид правене на политика, аз съм различен тип човек. Един кмет, когато бъде избран, трябва да работи с всички граждани, независимо от политическата окраска и вижданията. Кметът се избира пряко от гражданите, трябва да работи с всички партии, с които може, за да бъде приет бюджет, трябва да си диалогичен, нямаш друг избор, трябва да можеш да работиш с всички правителства", заяви той.