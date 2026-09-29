Голяма промяна в социалните помощи. Донев очерта новия модел

Бъдещият Кодекс за социална подкрепа може изцяло да промени философията на социалната политика в България - от система, която основно управлява помощи, към система, която управлява подкрепа и възможности. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при откриването на обществената консултация за кодифицирането на законодателството в областта на социалната подкрепа. Според него финансовата помощ остава жизненоважна за хората без достатъчно средства, но парите сами по себе си в много случаи не могат да решат проблема. В основата на новия модел трябва да бъде индивидуалният подход към конкретния човек и неговата житейска ситуация.

Обществената консултация се провежда в Министерския съвет и е организирана от Икономическия и социален съвет и Министерството на труда и социалната политика. Правителството възложи провеждането на този дебат още през юни, като целта е да бъдат очертани предизвикателствата и рисковете при евентуалното обединяване на правилата за социална подкрепа в по-цялостна нормативна рамка.

От помощи към подкрепа и възможности

Според Донев бъдещата кодификация трябва да създаде предвидима, разбираема и адекватна система, която едновременно защитава хората в уязвимо положение и им помага да възстановят самостоятелността си там, където това е възможно.

„Социалната среда се променя и налага на социалната система адаптивност според всяка различна житейска криза. Променят се доходите, цените, структурата на домакинствата, пазарът на труда, демографската ситуация и рисковете от бедност и социално изключване. Затова един бъдещ кодекс трябва да бъде достатъчно стабилен, за да гарантира права, но и достатъчно гъвкав, за да може системата да реагира на реалността. Това е един от рисковете пред всяка кодификация - да не се превърне стремежът към ред в прекомерна нормативна твърдост“, каза Донев.

Той постави като водещ критерий човека, който в труден момент има нужда от подкрепа. По думите му гражданите трябва лесно да могат да разберат имат ли право на помощ, каква подкрепа могат да получат, за какъв период, в какъв размер, какви са техните права и задължения и какви възможности имат да възстановят своята самостоятелност.

Парите сами не решават проблема

„Според мен трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. Разбира се, финансовата помощ е жизненоважна, когато човек няма достатъчно средства за основните си потребности, но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема“, подчерта финансовият министър.

Той посочи, че човек може да има нужда не само от финансова помощ, а от работа, обучение, социална услуга, подкрепа за семейството или достъп до други публични услуги. Именно затова, според Донев, индивидуалният подход трябва да бъде един от основните принципи на бъдещата система.

Адекватността на социалните плащания също не се свежда единствено до размера на конкретната помощ. Значение имат начинът, по който се определя потребността, критериите за отпускане и актуализиране на подкрепата и доколко тя съответства на реалните икономически и социални условия.

Баланс между защита и самостоятелност

„Подкрепата трябва да бъде достатъчна, за да изпълнява своята защитна функция, но когато човек има възможност да възстанови своята икономическа самостоятелност, системата трябва да създава условия и стимули това да се случи“, заяви Донев.

Според него добре конструираната социална политика трябва да намери баланса между защитата на хората, които действително се нуждаят от нея, и създаването на възможности за връщане към икономическа самостоятелност. „Впрочем бъдещият кодекс може да промени визията ни за социалната ни политика от система, която основно управлява помощи, към система, която управлява подкрепа и възможности“, подчерта той.

Новият модел трябва да бъде разбираем за гражданите и предвидим за администрацията, да отчита реалните икономически условия и да насърчава трудовата активност, когато това е възможно. Същевременно Донев изтъкна, че има хора, за които социалната подкрепа не е временен етап, а необходима част от гарантирането на достоен живот.

Кодексът трябва да направи правилата по-ясни

В обществената консултация участват представители на държавните институции, работодателските и синдикалните организации и гражданския сектор. Дебатът трябва да даде отговор и на въпроса какъв да бъде обхватът на бъдещия Кодекс за социална подкрепа и кои от сега действащите правила могат да бъдат обединени.

Донев подчерта важната роля на Икономическия и социален съвет, където могат да се срещнат различните позиции и да бъде търсен баланс между тях.

„В крайна сметка кодификацията ще има смисъл, ако направим системата по-ясна и ефективна за човека в уязвимо положение, по-работеща за институциите и по-адекватна за реалните потребности на обществото“, заяви финансовият министър.