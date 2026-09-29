Общините поискаха 5,6 млрд. евро от държавата за 2027 г.

Общините искат държавата да увеличи с 13,2% средствата за местната власт през 2027 г., като общият размер на бюджетните взаимоотношения достигне почти 5,6 млрд. евро. Предложението на Националното сдружение на общините е за 5,578 млрд. евро - с около 650 млн. евро повече спрямо тази година. От НСОРБ подчертават, че не става дума за механично искане за повече пари, а за разчет на реалната цена на услугите, които общините предоставят на гражданите.

Защо искат 13,2% повече

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обясни пред БНР, че в сметките са включени прогнозната инфлация за 2027 г., по-високите разходи за труд и осигуровки, енергия, храна и текуща издръжка. Отчетени са и новите задължения, които държавата възлага на местната власт с промени в законодателството.

При подготовката на предложенията е взето предвид и очакваното увеличение на минималната работна заплата до 660 евро. Според НСОРБ допълнителният ресурс е необходим, за да могат общините да продължат да поддържат училища, детски градини, социални услуги, местна инфраструктура и останалите дейности поне на сегашното равнище, без качеството им да се влошава.

„Направили сме опит да изчислим реалната цена на всички публични услуги, които предоставяме“, заяви Георгиева. По думите й предложенията вече са внесени, а НСОРБ очаква да бъде поканено на същинските бюджетни преговори с правителството.

Общините искат и повече собствени приходи

Втората голяма тема е актуализацията на данъчните оценки на имотите. НСОРБ подкрепя предложението на Министерството на финансите, като според Георгиева местната власт настоява за подобна промяна от десетилетия.

Самото увеличение на данъчната оценка не означава автоматично еднакъв скок на данъка във всички населени места. В България има 265 общини с много различни икономически условия, а конкретната ставка продължава да се определя от съответния общински съвет в рамките, предвидени от закона.

„Повечето собствени приходи ще означават и повече отговорност пред гражданите“, заяви Георгиева. Според НСОРБ допълнителните постъпления не трябва да се разглеждат като пари само за една дейност, защото местната власт финансира огромен кръг услуги - от улиците и осветлението до чистотата, парковете, социалните дейности и местната инфраструктура.

Пари трябват и за новите задължения

Общините поставят въпроса и за дейности, които през последните години все по-често се възлагат на местната власт. Сред тях е поддържането и почистването на речните корита в урбанизираните територии, което според НСОРБ трябва да се извършва постоянно, а не само след наводнения или при възникване на риск.

След проведена координационна среща очакванията са да се създаде по-комплексна организация за почистването на реките. Общините отговарят и за снегопочистването на улиците в населените места, като Георгиева увери, че фирмите вече са избрани и кметовете могат да реагират при влошаване на зимната обстановка.

Следва големият пазарлък за Бюджет 2027

Основното искане на местната власт обаче остава финансово - 5,578 млрд. евро бюджетни взаимоотношения с държавата през следващата година. От НСОРБ настояват сумата да отразява реалното поскъпване на услугите и новите отговорности, вместо разходите да бъдат компенсирани чрез съкращаване на дейности или влошаване на тяхното качество.

Предложенията вече са изпратени на финансовото министерство и ресорните министри. Следващата стъпка са преговорите, на които ще стане ясно каква част от поисканото увеличение държавата е готова да заложи в Бюджет 2027.