Слави взриви спора за Петрохан: Вие няма да победите!

Случаят „Петрохан-Околчица“ отново взриви публичния спор, този път с изключително остра намеса на Слави Трифонов. Чрез пост във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ атакува участниците в протеста пред Съдебната палата, защити позицията си за премахването на паметната плоча и заяви, че хората, които оспорват официалната версия за трагедията, няма да спечелят тази битка. Думите му идват само ден след като граждани поискаха независимо и безпристрастно разследване, а семейството на загиналия Александър Макулев настоя за нови експертизи и ексхумация.

„Много битки съм водил, но тази е една от най-странните“

Трифонов започна публикацията си с признанието, че не е очаквал спорът около случая да продължи с такава сила. По думите му той е бил убеден, че след изнесеното от прокуратурата и експертите картината е достатъчно ясна и общественият спор ще приключи.

Вместо това, твърди той, се е стигнало до протести, искания за нови експертизи и защита на хора, които според него не заслужават такава подкрепа. Трифонов използва крайно тежки квалификации към участници в демонстрацията и към начина, по който част от медиите отразяват позициите на близките.

„Вие няма да победите в тази битка“, заяви той и прогнозира, че протестите постепенно ще намалеят, медиите ще престанат да ги отразяват, а интересът към тях ще изчезне.

Тежки думи за Калушев и неговите защитници

В публикацията си Трифонов нарича Ивайло Калушев „педофил-убиец“.

На брифинга от 14 септември прокуратурата и експертите представиха заключение, че Калушев е възпроизвел изстрелите, при които са загинали Александър Макулев и Николай Златков под връх Околчица. Същевременно комплексната експертиза съдържа данни и версии за сексуално посегателство върху непълнолетни и за контакти между групата около Калушев и деца. Разследването обаче продължава и няма съдебен акт, който да е приключил всички спорни въпроси по случая.

Точно срещу тази част от публично представената картина възразяват близките на загиналите. Семейството на Александър Макулев твърди, че част от изнесеното не съответства на първоначалните експертизи и настоява да бъдат проверени противоречията.

Протестът запали новата искра

Напрежението избухна отново след демонстрацията пред Съдебната палата под надслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“. Участниците настояха за прозрачно и безпристрастно разследване и се обявиха срещу унищожаването на паметната плоча на загиналите.

Трифонов обаче прие протеста като директен отговор на собствените си действия. Той се нарече „вандалът“, срещу когото според него са се събрали защитниците на Калушев, и напомни за премахването на паметната плоча.

По думите му след действията на институциите и изнесените експертни заключения е очаквал темата да приключи. Вместо това, заявява Трифонов, са последвали искания за ексхумации, нови експертизи и нова вълна от медийно внимание.

Прокуратурата: Няма данни за чужда намеса

На 14 септември разследващите представиха подробна картина на събраните до момента доказателства. Заместник-апелативният прокурор Наталия Николова заяви, че изводът за липса на чужда намеса не се променя и че няма установени данни за присъствие на външни лица нито при „Петрохан“, нито под връх Околчица.

Прокуратурата подчерта, че работата продължава и се проверяват всички версии. Експертите посочиха още, че по ръцете на Александър Макулев не са намерени частици от капсулен състав, а балистичните и съдебномедицинските данни според тях насочват към Калушев като човека, възпроизвел изстрелите под Околчица.

Именно тук днес се намира огромната пропаст между двете страни. От едната е прокуратурата с представените експертни заключения и Слави Трифонов, който приема тези изводи и атакува яростно противниците им. От другата са близки на загиналите и протестиращи граждани, които настояват, че остават въпроси без достатъчно убедителни отговори.

А Трифонов очевидно няма намерение да смекчава тона. „Вие няма да победите в тази битка“, заяви той. Случаят „Петрохан“ обаче показва точно обратното в едно отношение - битката около истината за случилото се далеч не е приключила.