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Тунис е сред най-големите производители на зехтин в света-но го няма на етикета
86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
Пулев: България сменя инвестиционния модел с технологии и висока добавена стойност
Вицепремиерът и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха меморандум за нов механизъм за инвестиционно сътрудничество
Полша става ключов туристически пазар. България цели 800 000 гости годишно
Илин Димитров иска страната ни да излезе отвъд морския туризъм и да привлече повече поляци с култура, СПА, вино и целогодишни пътувания
Министър Василев назначи нов Надзорен съвет на „София тех парк“
Промяната поставя началото на „София тех парк 2.0“
"Лукойл Нефтохим" извършва проверки след сигналите от Бургас
От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
The Macallan представя в България The Tree of Life в чест на Чарлс Рени Макинтош
Две ексклузивни сингъл малц уискита съчетават майсторството на The Macallan и изкуството - вдъхновено от природата
ДЗИ дари специализиран електрически мотор на Академия за първа помощ
Дарението е в подкрепа на спешната помощ в труднодостъпни райони
Парите в банките, жилищата поскъпват - българският финансов парадокс
Депозитите носят минимална доходност, но захранват евтини ипотеки и все по-голямо кредитиране на имотния пазар
Еврото отстъпи пред долара, пазарите усетиха нов натиск
Единната валута се задържа около 1,161 долара, докато скъпият петрол и очакванията за лихвите подкрепят американската валута
Пулев постави конкретна цел пред Китай: Повече инвестиции и повече търговия
Стокообменът е надхвърлил 2,5 млрд. долара само за първите четири месеца на 2026 г., а София и Пекин търсят нови мащабни проекти
Мина ще добива повече въглища от цели държави. Гонят световен рекорд
Гевра се разширява стремително и може още догодина да изпревари американския лидер Black Thunder
Данъчните оценки на имотите рязко нагоре. До 2029 г. скачат със 100%
„Прогресивна България“ планира първо увеличение от 30% още догодина, а след него още две стъпки по 35%
Черното злато отново плаши пазарите. Брент стигна 108 долара
Атаките срещу кораби в Персийския залив изстреляха цените с над 6% само за ден и засилиха страховете за доставките