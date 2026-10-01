Жега в парламента. Изказване на Слави Василев запали залата

Скандал с изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев разтърси парламента. Днес Демерджиев трябваше да отговаря на депутатски въпроси за мантинелите и спекулациите с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Но мнозинството предложи и гласува смяна на темата на изслушването. Прие министърът да бъде изслушан, но да говори за разстрела на собственика на най-голямата транспортна компания ПИМК и собственик на ФК Ботев Пловдив Илиян Филипов, а не за мантинелите.

"Вчера на председателски съвет се съгласихме да отложим темата с мантинелите за днес сутринта. Вие уверихте, че днес министърът ще дойде. Опитвате се да заметете това изслушване под килима. Вие криете тема", скочи депутатът от ДПС Хамид Хамид.

"Явно сте стигнали до извода, че договорите и анексите за мантинелите са ги правили ваши министри - Гълъб Донев и Иван Шишков", продължи народният представител.

"Да дойде и Гълъб Донев и да обясни какви договори е подписвал, а не да посяга на домашната ракия на българина", призова депутатът.

След прегласуване "Прогресивна България" прие отпадане на точката за изслушване на Демерджиев за мантинелите. Депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев излезе на трибуната и мотивира решението с думите: "Това са различни медийни потоци".

„Това са две отделни теми и те ще бъдат разисквани от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци. Днес ще говорим за едната тема, а следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна“, заяви Василев.

„Загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и не го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани“, възмуди се Костадин Ангелов от ГЕРБ. Той определи изказването на Василев като „цинизъм“ и го обвини, че мисли за създаването на „медийни потоци“, вместо да служи на българските граждани.

Моля да оставите г-н Василев да плува в медийните потоци. Нека попитаме г-н министъра дали да направим днес изслушването за мантинелите. Министърът иска да ни разкаже всичко за мантинелите, на цялата върхушка, на днешното управление, която е подписвала договорите. Подписите са на ваши министри, ние ще го докажем, контрира Хамид Хамид. И попита: "Защо му връзвате ръцете на министъра, днес пълните един басейн, другата седмица друг. Г-н Петър Стойчев ще ви каже как се плува в два басейна едновременно".

Обяснете на Слави Василев, че парламентът не е изнесен център на БНТ или друга медия, че парламентът е тук, за да упражнява контрол, а не да плува в медийни потоци, скочи и лидерът на ПП Асен Василев, който поиска наказание за Слави Василев.

Наказание поиска и Станислав Анастасов от ДПС. Парламентът не е телевизионно студио, което режисира разни постановки, възмути се Анастасов.

Защо министър Демерджиев трябва да кара Слави Василев да го защитава, да се излага пред нас и ние да му се подиграваме, това не е коректно към него, каза Анастасов.

Христо Терзийски от ГЕРБ, бивш вътрешен министър, също се възмути, че темета с мантинелите, заради които загиват стотици българи на пътя, се отлага.