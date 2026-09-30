Кой е убитият бизнесмен Илиян Филипов? Историята на ПИМК

Илиян Филипов, собственик на най-голямата транспортна компания у нас и на футболен клуб "Ботев", бе застрелян снощи в Пловдив. Убийството е станало към 1 часа. Входовете на града са били блокирани, а всички коли - проверяване.

Кой бе Илиян Филипов?

Роден на 31 март 1973 г. в Пловдив 53-годишният бизнесмен бе един от най-курпните предприемачи в България. Завършва техникум по механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери, до строителство, спедиция и дори жп превози.

Бизнесменът е добре познат и във футболните среди в Пловдив. През юни миналата година Филипов пое собствеността над "Ботев" (Пловдив). Тогава той обяви, че поема тежестта от 6 871 000 лева дългове, натрупани от предишното управление. Именно Филипов построи новия стадион на "Ботев".

Коя е ПИМК?

Основаната през 2000 г. ПИМК (PIMK) днес е сред най-големите транспортни компании в България и сред водещите 10 в Европа. Централата на компанията е в Пловдив, а нейни основатели са Пенко Несторов и Илиян Филипов.

Пред българския "Форбс" Пенко Несторов разказва, че в началото те наемат гараж в Пловдив и започват да произвеждат различни марки снаксове, които искат да изнасят за Албания и Косово.

Заради размириците на двата целеви пазара ПИМК среща затруднение с транспорта и съдружниците си купуват камион на старо, за да возят стоката си. Накрая стигат до заключението, че в транспорта има повече бизнес, отколкото в производството, където перспективите към онзи момент не са добри. „Държавните заводи бяха продадени и големите международни компании започнаха да пресират малките производители“, казва Пенко Несторов. Затова през 2008 – 2009 г. окончателно е сложен край на снаксовете и фокусът изцяло пада върху карго превозите.

ПИМК успешно развива е строителна дейност. Това е компанията, подписала договори за най-много средства с Община Пловдив през последните 6 години според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ - СИГМА.

През 2020 г. "ПИМК" спечели на търг реконструкцията на стадион „Христо Ботев” за близо 44 млн. лева, от които получава 6,3% дял.

В ПИМК Холдинг влизат осем компании. Част от холдинга е "ПИМК Рейл" - железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.

Влаковата катастрофа

С името на ПИМК е свързана една от най-тежките влакови катастрофи у нас. На 15 януари 2025 г. в района на Локорско, между гарите Кремиковци и Световрачане, се сблъскват два товарни влака. Товарна композиция на PIMK Rail се сблъска челно с влак на БДЖ „Товарни превози“. Ударът беше толкова силен, че локомотивът на частния превозвач се запали, няколко вагона дерайлираха и релсовият път беше разрушен. На място пристигнаха пожарни и спасителни екипи, защото имаше ранени и загинали, а двама души в първите часове след инцидента бяха в неизвестност.

