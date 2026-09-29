Борисов пусна змията. Загърби цар Самуил, за да удари Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи нещо, което никога досега не бе правил. Потъпка българската памет, само и само да удари политическия си опонент Румен Радев.

Борисов сравни историческия успех - връщането на тленните останки на цар Самуил, с договора с "Боташ". Но ако критиките на Борисов по отношение на газовия документ, могат да бъдат разбрани заради евентуални загуби за страната ни, то позицията му срещу българската национална памет и достойнство е необяснима.

Подобно поведение не е държавническо. Защото вместо погребението на цар Самуил на 3 октомври да се превърне в истинско национално обединение, благодарение на поредната реч на партийна омраза, то се превръща в нова разделителна линия. Този пот - по отношение на историята ни.

Водил съм преговори за Самуил и винаги е ставало въпрос какво ще разменим. Когато се прибирах, може да намерите проф. Джурова, проф. Божидар Димитров, Бог да го прости, ми казваха - това, което се предлага не е изгодно. Направихме в първия ни кабинет комисия дори за това. Всичко друго е като договора на Боташ, в замяна на това, какво трябва да даде България, каза Борисов на събранието в Стара Загора.

Той коментира обявеното по-рано днес от премиера Румен Радев договорено връщане на мощите на цар Самуил у нас. В замяна България предоставя на Гърция 48 артефакта - църковни ръкописи и икони, изнесени от манастирите край Серес по време на Първата световна война. Досега те бяха пазени в НИМ. Реликвите са редки византийски и средновековни богослужебни книги, пищно украсени обкови за евангелия, старинни икони, свещници, потири и уникални църковни одежди.

"Поздравявам ги, че могат мощите да ги докарат, но искам да знам какво ще дадем. А точно това, никой не знае, може да не е изгодно за България. Тогава, когато аз се занимавах, болшинството професори считаха, че не е изгодно. Политически не посмяхме да вземем това решение, нека този, който го е взел, да поясни. Иначе всеки би се радвал да имаме погребан цар. Ние сме страшни патриоти, но не знаем къде са гробовете на нашите царе. И почваме да ги тачим, чак когато умрат", заяви Борисов. Коментарите в социалните мрежи бяха, че той е гневен, защото като премиер не е успял да го направи.