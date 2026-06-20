Нов скандал в Европа! Полша наказа Зеленски

Нов скандал гръмна в Европа и расте с минути. Полша наказа Зеленски. Президентът Карол Навроцки обяви, че лишава украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша - "Ордена на Белия орел". Причината е скандалното решение на Зеленски да преименува армейско подразделение на името на УПА - бунтовници националисти, избили десетки хиляди поляци през Втората световна война, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Награждаването на Зеленски и последващото отнемане на отличието

Зеленски беше награден с ордена през 2023 г. от тогавашния президент на Полша Анджей Дуда за заслугите му в областта на сигурността, устойчивостта и защитата на човешките права. Но сега отличието ще бъде отменено, след като в края на май Зеленски издаде указ, с който военно поделение от Силите за специални операции на Украйна се нарича УПА - Украинската бунтовническа армия, която е действала през 40-те и 50-те години на миналия век и е обвинена в Полша в масови убийства през Втората световна война, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Решението на Зеленски буквално взриви поляците и предизвика лавина от гняв.

Какво е УПА?

УПА е военна организация, която се е борила за украинска независимост срещу силите на Съветския съюз и на Нацистка Германия. Но в Полша е обвинена за масови убийства по време на войната на десетки хиляди поляци в днешната западна част на Украйна. През 2016 г. полският парламент призна престъпленията, извършени от УПА, за геноцид, припомня "Ттруд".

Скандалът е знаков

Орденът на Белия орел, учреден през 1705 година, е символ на рицарство, чест и висша служба към отечеството. Когато Навроцки казва „не сте достоен“, той не говори само от свое име – той говори от името на стотиците хиляди жертви, чиито кости все още лежат в немаркирани гробове из Украйна. Скандалът е знаков, защото до днес Полша беше най-верният, най-всеотдайният и най-шумният адвокат на Украйна. Варшава даде всичко – оръжие, пари, подслон и дипломатически щит. Но този щит се пропука в момента, в който Киев реши, че в името на съвременната война може да реабилитира демоните от миналото.

Реакцията на Киев

Украйна определи хода като стратегическа грешка в полза на Русия и го нарече "върховен позор". В знак на протест украинският външен министър Андрий Сибига, президентският съветник Кирило Буданов и посланикът на Украйна във Варшава Васил Боднар обявиха, че връщат своите полски отличия. Буданов определи действията на Навроцки като „подарък за московския агресор“, а Боднар заяви, че решението е „особено болезнено“ и е насочено срещу целия украински народ.

Но обвинението към Навроцки, че е предприел ход в полза на Москва е абсолютно безпочвено. Първо Навроцки е историк, един от най-уважаваните експерти в страната си, който е отлично започнат с фактите около УПА. Второ дисертацията на президента е срещу комунистическия режим. Навроцки винаги е бил явен консерватор, краен критик на комунистическите диктатури и като такъв никога не е действал в полза на Путин.

Напрежение между двете страни

Либералният премиер на Полша Доналд Туск зае позицията на либералите в Европа. Той критикува украинския указ, но също така предупреди, че руският президент Владимир Путин може да се възползва от конфликта между двете страни относно миналото. Той призова двамата държавни глави към хладнокръвие. Тукс обаче не посмя да критикува директно решението на Навроцки, защото би си навлякъл гнева на всички поляци.

"Конфликтът между Полша и Украйна радва Путин и шокира нашите съюзници. Задачата на президентите Зеленски и Навроцки е да успокоят емоциите, а не да разпалват напрежение. Фронтовата линия е другаде", написа Туск в социалната мрежа X.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала "стратегическа грешка" с решението на президента.

Полша и Украйна наскоро постигнаха напредък по въпроса за ексхумацията на полските жертви. Среща между двамата президенти през декември във Варшава сигнализира за напредък по отношение на историческото помирение.

Следващата седмица Полша е домакин на важно събитие за следвоенното възстановяване на Украйна, на което се очаква Зеленски да присъства.

Източна Европа се заяви

Решението на Навроцки изобщо не може да се разглежда като случаен, още по-малко емоционален и необмислен ход. Той идва на фона на изявленията на унгарския премиер Петър Мадяр, който остро постави въпроса за правата на унгарското малцинство в Украйна. Българският премиер Румен Радев пък обяви в Брюксел българско вето срещу включването на руския патриарх Кирил в санкциите срещу Москва. Ако за България въпросът е свързан с религия и вяра, за Полша е обвързан с историческата истина и възмездието за жертвите на един геноцид. И трите хода показват, че Източна Европа вече ясно се заявява пред Брюксел и декларира, че националният интерес на държавите в тази част на Статия континент е над всичко.

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