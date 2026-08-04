КФН с ключов ход за пенсиите. Какво се променя

От 1 януари 2027 г. влизат в сила нови правила във втория и третия стълб на пенсионното осигуряване, след като Комисията за финансов надзор (КФН) завърши приемането на необходимите подзаконови промени. Новата нормативна рамка цели да осигури по-висока защита за гражданите, повече гъвкавост при управлението на спестяванията им и по-справедливо формиране на таксите за пенсионните дружества.

Сред основните акценти в реформата е разширяването на гаранциите за спестяванията - ще се гарантират както самите внесени осигурителни вноски по време на натрупването, така и първоначалният размер на пенсиите въз основа на вноските и натрупаната доходност. За по-голяма стабилност се завишават и капиталовите изисквания към пенсионните дружества. Същевременно от 2027 г. се разширява обхватът на инвестициите, като средствата вече ще могат да се влагат в инфраструктурни облигации и акции на ключови за икономиката проекти.

За да имат гражданите пряк контрол върху парите си, се въвежда възможност за избор между три вида подфондове за управление на спестяванията: динамичен, балансиран или консервативен. Във връзка с това за осигурените лица предстои важен срок - от 1 септември до 30 ноември 2026 г. всеки ще може да подаде заявление до своето пенсионно дружество за предпочитания модел на управление. Хората, които не са сигурни кой фонд управлява средствата им, могат да проверят това чрез Националната агенция за приходите (НАП), а за допълнителни консултации КФН препоръчва обръщане към оторизираните представители на пенсионните дружества.