Чудесата на България

Ново откритие на Перперикон! Уникална находка от римската епоха

Съоръжението ще бъде отворено утре

Ново откритие на Перперикон! Уникална находка от римската епоха
03 авг 26 | 14:32
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Григор Атанасов

Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон, което ще бъде представено пред медиите във вторник, 4 август. Това каза ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров, предаде БТА.

Той допълни, че съоръжението ще бъде отворено утре и припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзолей тип „ротонда“ от късноримската епоха.

Проф. Овчаров каза също, че към президента Илияна Йотова е отправена покана да присъства на скалния град на траките за отварянето на находката. Той допълни, че поканата е във връзка както с новите открития на Перперикон, така и с развитието на културния туризъм у нас.

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Автор Григор Атанасов

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