Лято на находките: след мамута край Русе и динозавър край Трън

Учени откриха почти изцяло запазена кост от динозавър на 83 милиона години по време на палеонтологична експедиция в района на град Трън, съобщават от Националния природонаучен музей. Ценната находка е с дължина около 30 сантиметра и представлява един от най-добре съхранените фосили, намирани до момента в трънското находище.

Екипът на терен включва специалисти от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (БАН), Софийския университет и Геологическия институт на БАН. На впечатляващата вкаменелост се е натъкнал палеонтологът Георги Севов, който е магистър по палеобиология с дипломи от университетите в Лил и Упсала.

Още в първите минути на работния ден той показал отчупените от скалната стена седиментни късове на своите колеги, които веднага разпознали фрагменти от голяма фосилна кост. Малко по-късно изследователите извадили цялата кост на древното влечуго на слънчева светлина, като от нея липсвало само съвсем малко парче в единия край.

Неизвестен вид динозавър

Според предварителните анализи на специалистите, фосилът най-вероятно принадлежи на динозавър, като се предполага, че е част от преден или заден крайник. Тъй като над половината от костта е обхваната от твърда скална маса, нейното пълно почистване и детайлно изследване ще се извърши в лабораторни условия. Едва тогава ще стане ясно с по-голяма точност какво точно представлява намерената вкаменелост.

В същия скален пласт при предишни експедиции са откривани останки от титанозаври и хадрозавроиди. Заедно с голямата кост учените са намерили още по-малки динозавърски фрагменти, няколко зъба от крокодили и парчета от коруби на костенурки. Експедицията на терен ще продължи до 3 август.

Междувременно, заради драстично спадналото ниво на река Дунав в края на месец юли, край Русе бяха открити части от мамут. Жители на крайречно село са подали сигнал, след което са извадени бедрена кост, част от бивник и отлично запазена долна челюст. В момента находките се съхраняват в РИМ - Русе.

Уредникът Красимир Киров обяснява, че става дума за млад космат мамут, вероятно малко след тийнейджърска възраст. „По долната челюст на животното може да се види много специфично изтриване на кътните зъби, което досега в литературата много рядко се вижда“, уточнява специалистът.