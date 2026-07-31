Крепостта “Хоталич” - изгубеното чудо на България

Крепостта “Хоталич” има древни корени. Първото укрепено селище на това място възниква още през V–VI век като ранновизантийска крепост, построена да брани Стара планина от варварски нападения от север.

Българският възход на средновековния мегаполис започва през X век, когато върху руините на крепостта се издига огромен град с името Хотел, който процъфтява по време на Второто българско царство и е сред най-големите в страната извън старите ни столици.

Градът фантом: Повече от 500 години името Хоталич звучи като мит в прашните османски архиви, тъй като историците не са знаели къде точно се намира този изчезнал административен център.

Загадката на болярката: При разкопките е открит най-богатият гроб в историята на града – на млада жена с дете на бедрата, погребана с девет масивни гривни и скъпи накити. Въз основа на отлично запазения череп на знатната болярка учените успяват да направят пълна антропологична възстановка на лицето ѝ, разкривайки изящните черти на средновековните българки.

През вековете: Градът успява да оцелее след татарските опожарявания през XIII век и след падането под османско робство, като продължава да съществува чак до края на XVII век, когато жителите му постепенно се преселват в днешния град Севлиево.

Ето най-важното за крепостта “Хоталич”: Тя е огромен античен и средновековен град-крепост, който е част от „Чудесата на България“, но остава далеч от масовия туристически поток.

Двойна структура: Обектът е разделен на укрепена Цитадела за владетеля и огромно предградие по модела на Долен град, където е живяло обикновеното население.

Впечатляващ мащаб: При разкопките са открити над 90 жилищни сгради, четири средновековни църкви и три раннохристиянски базилики, което го прави един от най-големите обекти в страната.

Случайно го откриват: Мястото е намерено едва през 70-те години на миналия век под гъста гора, а името му е разчетено от средновековен надпис в Батошевския манастир.

Устойчив туризъм: Крепостта е отлично реставрирана и социализирана с пешеходни алеи, като предлага пълно уединение, тишина и панорамни гледки към Стара планина.