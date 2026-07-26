Нова книга разкрива убийството на българското ДНК. Разтърси България

Забравете абсолютно всичко, което сте чели в манипулираните учебници по история, и се пригответе за истински хронологичен трус. Добре познатата разследваща журналистка и общественичка Патриция Кирилова хвърли мощна историческа бомба, която буквално подпали социалните мрежи и разклати столовете на академичното статукво. Нейният нов мащабен труд „Забрав(н)ената древност на българите“ излиза на нож срещу десетилетните лъжи и насажданите комплекси за малоценност на нацията ни.

След повече от 15 години тайни архивистки разследвания, Кирилова изважда на светло пазени под ключ истини и задава най-неудобния въпрос на века: Кой и защо има интерес българите да се чувстват като закъснели азиатски пришълци и номади на собствената си свещена земя?

Скандалът с унгарските хроники и изтритите владетели

Най-големият кошмар за казионните историци се крие в прашните чужди архиви, които книгата отваря пред очите на широката публика. Патриция Кирилова публикува шокиращи и умишлено пренебрегвани факти от древни унгарски хроники, които черно на бяло доказват съществуването на мощна българска държавност векове преди Аспарух да премине Дунав. Документите разкриват как унгарците са сключвали съюзи и са водили епични войни срещу легендарния български владетел Кеан Велики (Кеанус), който е властвал над огромни територии. Тази славна нишка от миналото ни обаче е била брутално заличена от официалната наука у нас под чужд политически диктат.

Голямата лъжа за татаро-монголските номади

Сензационният труд на журналистката разбива на пух и прах и най-устойчивия мит – че сме произлезли от диви азиатски орди. Преплитайки древни извори с резултатите от най-модерните ДНК изследвания, авторката доказва, че българите са автохтонно, коренно население на Балканите. Ние сме преки кръвни и духовни наследници на първата голяма европейска цивилизация – същата, която е създала изумителния Варненски некропол и е обработила първото злато в историята на човечеството.

Заради тези си тези, редица родолюбиви учени в миналото като бележития д-р Ганчо Ценов са били буквално анатемосани и преследвани от академичната мафия. Днес обаче книгата на Кирилова ги изважда от принудителната забрава, за да върне гордостта на един цял народ.

Учебникът, който властта не иска да четете

От блясъка на най-старото злато на планетата до изгубените следи на дедите ни в мистичния древен град Балх, страниците на книгата действат като истински детонатор на историческата подмяна. „Това не е просто поредното четиво, а учебникът, по който децата ни трябваше да учат в училище. Време е да свалим тежките окови на фалшифицираната ни история и да изчистим дълга си към великите предци“, заявява емоционално Патриция Кирилова в националния ефир. Провокативният труд вече се превърна в абсолютен хит сред търсачите на скрити истини, а тиражите се разграбват за броени дни.