Българска планина в топ 5 на Европа!

Източните Родопи бяха избрани сред петте най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица „Емблематични места“.

Инициативата е част от европейската кампания „Възстанови природата“, чиято цел е да насърчи възстановяването на увредени екосистеми в държавите членки чрез правно обвързващи цели, съобщава БНР.

Наред с истории от Австрия, Ирландия, Португалия и Испания, България представя един от най-впечатляващите примери за това как природата може успешно да бъде възстановена, когато природозащитници, учени и местни общности работят заедно.

В центъра на българската история са лешоядите – символ на едно от най-успешните природозащитни постижения в Европа. Благодарение на дългогодишните усилия на Българското дружество за защита на птиците и неговите национални и международни партньори, белоглавият, египетският и черният лешояд отново летят над Източните Родопи.

Днес регионът е международно признат пример за успешното възстановяване на застрашени видове и техните местообитания, което го превърна в едно от знаковите места, представящи европейските успехи в опазването на природата.

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