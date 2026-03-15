"Стандарт" е независима българска медия, собствеността на която от ноември 2018 година е изцяло на журналистите, които я правят.
Медията включва
1. Най-големият обществено-политически седмичник "Стандарт"
2. Най-бързо развиващата се агенция "Стандарт".
Месечната аудитория на медията е 2 000 000 българи у нас и в чужбина, като онлайн изданието има 1 700 000 уникални потребители, по данни на Гугъл Аналитикс.
Фейсбук страницата на медията се следва от 120 000 потребители.
Защо Стандарт?
"Стандарт" е връстник на демокрацията в България. Първият брой на вестника излиза на 10 август 1992 г.
От тогава до днес нашата цел е да пазим високия стандарт в журналистиката, да защитаваме демокрацията, свободата на словото и българските традиционни ценности.
Медията е носител на 7 награди за най-висока журналистика "Черноризец Храбър".
"Стандарт" е създател на най-големите национални кампании. Носител е на десетки международни и национални отличия, а главният редактор на вестника Славка Бозукова е носител на български и френски орден, съответно за кампаниите "Чудесата на България" и "Не сте сами".
От 2 ноември 2018 г. ребрандирахме вестника и информационната агенция "Стандарт".
Екипът на "Стандарт" се състои от журналисти и рекламисти, голямата част от които работят в него повече от 20 години. Медията също така обучава млади таланти всяка година.
Външни автори на медията са доказани експерти в различни области, научни работници, външнополитически анализатори и уважавани общественици.
За 34 години постигнахме:
- Тръгнахме като синия вестник на демокрацията.
- Превърнахме се във вестника на бизнеса.
- Станахме основен вестник на средната класа.
- Основната трибуна сме на интелектуалния елит.
- Основен информационен канал сме за сънародниците зад граница.
- Новатори сме за всички медийни проекти – първи пуснахме телевизионна книжка, ДВД, тестове и учебни помагала, икони, специализирани притурки.
- Направихме издателство с родолюбива тематика .
- Направихме най-големите удари в журналистиката, за което имаме над 50 журналистически награди.
- Превърнахме се в най-родолюбивия вестник – с инициативите и с ежедневните притурките за всичко българско.
- Направихме най-големите български и международни кампании, от които най-запомнящите са „Не сте сами”, „Чудесата на България”, „ДА! На българската икономика”, „Да! на българската храна”, „Уроци по родолюбие”, "Моят град - 10 причини да остана в него", "Накъде след кризата" .
- Спасихме стотици хора с инициативите "Възкреси доброто" и "Милост за децата".
Превърнахме се в единствения вестник, официален партньор на Светия синод на Българската православна църква. Четири пъти събрахме по над 500 000 българи за всенародно поклонение в катедралния храм „Св. Александър Невски” пред чудодейните икони на Богородица и мощите на Св. Йоан Кръстител.
Станахме единственият вестник, който има партньорства със световни медии – австрийския „Дер Щандарт”, италианския „Република”, английския „Гардиън”, испанския „Ел Паис”, френския „Монд”.
Поддържаме най-висок стандарт за новини в България!