"Стандарт" е независима българска медия, собствеността на която от ноември 2018 година е изцяло на журналистите, които я правят.

Медията включва

1. Най-големият обществено-политически седмичник "Стандарт"

2. Най-бързо развиващата се агенция "Стандарт".

Месечната аудитория на медията е 2 000 000 българи у нас и в чужбина, като онлайн изданието има 1 700 000 уникални потребители, по данни на Гугъл Аналитикс.

Фейсбук страницата на медията се следва от 120 000 потребители.

Защо Стандарт?

"Стандарт" е връстник на демокрацията в България. Първият брой на вестника излиза на 10 август 1992 г.

От тогава до днес нашата цел е да пазим високия стандарт в журналистиката, да защитаваме демокрацията, свободата на словото и българските традиционни ценности.

Медията е носител на 7 награди за най-висока журналистика "Черноризец Храбър".

"Стандарт" е създател на най-големите национални кампании. Носител е на десетки международни и национални отличия, а главният редактор на вестника Славка Бозукова е носител на български и френски орден, съответно за кампаниите "Чудесата на България" и "Не сте сами".

От 2 ноември 2018 г. ребрандирахме вестника и информационната агенция "Стандарт".

Екипът на "Стандарт" се състои от журналисти и рекламисти, голямата част от които работят в него повече от 20 години. Медията също така обучава млади таланти всяка година.

Външни автори на медията са доказани експерти в различни области, научни работници, външнополитически анализатори и уважавани общественици.

За 34 години постигнахме: