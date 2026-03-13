В НОВА са бесни на Рачков! Кого пробутва за бял хляб

Хубаво нещо е любовта, но не и когато пречи на някой друг. Да, това важи в момента с пълна сила за Димитър Рачков и Виктория Кузманова.

Влюбените гълъбчета се сгодиха навръх Бъдни вечер и трескаво се готвят за сватбата си, но... готвят и още нещо. А именно набутването на бившата адреналинка Вики отново на екран.

Първата поява на Виктория беше тези дни в предаването на Гала, където я представиха едва ли не като топ стилист. Кузманова щедро раздаваше мнения и съвети, с което направи стъпката към оставането си на екран.

От кухнята на медията са бесни и разказват, че Рачков готви на гаджето си самостоятелна рубрика, може би именно в „На кафе“.

„Ще прощавате, но не може да заемеш мястото на някой в пъти по-кадърен от теб, само защото си нечия жена, годеница, братовчедка, метреса или каквото и да е.

Някак не е честно и е напълно разбираемо повечето колеги да не са окей с този факт“, коментират източниците, пише Клюки.бг.

