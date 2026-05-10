Голяма драма със сина на Аня Пенчева

Ангел Караньотов – синът на Аня Пенчева и Ивайло Караньотов, е преживял ужасяваща драма в Азия. Шампионът в мото спортовете е обгорял тежко при страховита каскада на снимачната площадка за филм от екшън поредица на Силвестър Сталоун за Джон Рамбо. Поради гаф в работата на екипа, който отговаря за сигурността, моторът на Ангел Караньотов прелита над терена в секундата, в която под него избухват пламъци и той буквално преминава през тях. Оказва се, че сместа за бомбата, която изригва под Ангел, е предозирана - каската и очилата му се топят и докато ги сваля от лицето си, те се разтягат като дъвка.

Когато от холивудската продукция в Тайланд звънят на Аня Пенчева, звездата на Народния театър за малко да припадне на телефона. Сега, след лечение в болници в Банкок и София, Ангел, който е мъжкар като баща си и носи железния характер на баба си, великата актриса Славка Славова, вече е добре, няма очевадни белези и дори е подновил часовете си в школата „Караньотов спорт“. Най-щастлив от принудителния антракт на Ангел е бил петгодишният му син Борис.

В Холивуд обаче му търсят достоен заместник. Ангел Караньотов досега е бил единственият дубльор на Ноа Сентинео /“Семейство Фостър“/ - главният герой в „Рамбо 0“, както феновете вече наричат лентата, която връща към събитията преди „Първа кръв“ и разкриват как Джон се превръща в легендарния войник, познат на целия свят от филмите със Силвестър Сталоун. Режисьор е Жалмари Хеландер, познат с бруталния екшън „Сису“, който описва новия Рамбо като „мрачен филм, провокиран от спомените за войната във Виетнам“. Засега се знае, че Силвестър Сталоун няма да се появи пред камерите.

