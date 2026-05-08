Крисия разкри за връзката й с Никола Цолов

Крисия за първи път разказа откровено за връзката си със звездата от Formula 2 Никола Цолов. В интервю за Вечерното шоу по БНТ младата изпълнителка разкри как е започнала любовта им и какво ги свързва.

По думите ѝ именно Никола е направил първата крачка, но чувствата бързо станали взаимни.

„Той беше активната страна, но впоследствие стана взаимно. Много бързо се случиха нещата“, сподели Крисия.

Двамата се засекли съвсем случайно в бар в София – място, на което по думите ѝ нито тя, нито Никола обичайно биха отишли.

„Отидох да се видя с приятелка, а той ми каза: „Хайде вече да се видим, да излезем“. И още на първата среща се харесахме“, разказа певицата.

„При нас го няма това кой е крив и кой е прав. Постоянно си искаме съвети и надграждаме разговорите си“, обясни тя.

Певицата сподели още, че все още не е присъствала на официално състезание на Никола, но вече е ходила на негови тестове.

„Аз нямам шофьорска книжка, но много обичам бързите коли“, призна с усмивка Крисия.

Двамата вече планират и обща лятна почивка, макар изпълнителката да се шегува, че ще стои далеч от силното слънце.

В интервюто тя разкри и коя е любимата песен на Никола Цолов от нейния репертоар – това е парчето „Феромони“.

