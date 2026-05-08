Една вратовръзка втрещи парламента. На кого е черната овца (СНИМКИ)

Аз съм си избрах тази съдба - вечната черна овца....Легендарният рок хитът на Звезди и "Ахат" прозвуча в главата на всеки депутат днес, виждайки вратовръзката на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Бившият вече МВР-шеф втрещи народните представители и зрителите пред малкия екран по време на клетвата на Румен Радев като премиер. Дечев се появи с екстравагантния аксесоар на бели овчици, след които Блестеше и една Черна овца.

Макар облеклото на Дечев да не е част от официалния дневен ред, символиката на вратовръзката предизвика различни тълкувания сред наблюдатели - от проява на чувство за хумор до възможен дискретен политически намек в ден с високо институционално значение.

Визията на Дечев предизвика и реакции в социалните мрежи, като част от потребителите приветстваха неговото чувство за хумор.

