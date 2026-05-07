Безпрецедентен обрат разтърси "Ергенът"

Изключително напрегната Церемония на жълтата роза се разигра пред очите на зрителите на bTV в четвъртък вечер. Развоят на събитията в романтичното риалити бе меко казано драматичен, а емоциите достигнаха точка на кипене, когато стана ясно, че ергенът Стоян Димов трябва да напусне „Ергенът“.

До този прецедент се стигна след като брокерът на недвижими имоти ясно заяви, че е влюбен в Илияна и желае само и единствено нейната жълта роза. С думите „Избирам да дам моята жълта роза на човек, който би ме видял и харесал заради самата мен, а не заради идеята за мен!“, 24 годишната плевенчанка реши да продължи в предаването, борейки се за сърцето на Георги Гатев.

Краят на напрежението в любовния триъгълник се оказа край и за участието на Стоян. След поредица от събития, довели до „ергенски отпуск“ и търсене на себе си, пловдивчанинът получи най-тежкия удар – остана сам, без дама, която проявява романтичен интерес към него. Същата вечер той пое обратно към София, но не преди да изясни, че той много харесва Илияна и това по никакъв начин не се е променило.

По същия път се отправиха и 5 дами, които по време на церемонията ясно заявиха, че те не откриват любовта в Шри Ланка и предпочитат да си тръгнат. Това са художничката Алия, финансистката Бетина, психологът Доника, социалният работник Мануела и собственичката на салон за красота – Пламена. Така в имението на любовта останаха Румяна и Илияна, които дадоха жълти рози на Гатев, както и Любомира, Михаела и Нурджан, които ще търсят път към сърцето на Марин. От тази вечер Марин и Гатев ще имат право да дават своите червени рози само на дамите, които са заявили категоричен интерес към тях.

Преди да напусне предаването, Алия сподели пред всички, че „има страх“ и не иска да започва връзка, преди да е разбрала на какво се дължи той. Типично в своя стил и с много хумор Мануела се обърна към ергените с думите – „Бих ви пожелала да срещнете перфектната жена, но аз си тръгвам!“ и припявайки си напусна имението. Доника и Бетина признаха пред всички, че не са намерили това, което търсят и последваха Мануела по пътя извън имението. Пламена бе последната дама, която изрази желание да напусне предаването, въпреки че наскоро е направила неуспешен опит да целуне Марин в момент, в който камерите не са били насочени към тях. Решението да се отправи към София изненада всички, включително и Марин, който на сбогуване получи писмо-обяснение от собственичката на салон за красота.

Любомира реши да остане в предаването и да даде шанс на отношенията си с Марин, след като разбра от Гатев по време на коктейла, че тя е част от уравнението за своя избраник. Най-младият ерген пък получи недвусмислен знак, че трябва да предприеме действия спрямо актрисата, тъй като в нея има известен страх. Михаела от своя страна нямаше колебания и ясно заяви на Марин – „Избирам теб“, думи, които той изрече четейки писмото си предния ден. Нурджан постави жълтата роза във вазата пред Марин с думите – „Тази роза си е спечели сам със своята доброта и искреност“, след което се присъедини към Михаела, Любомира и Румяна. Марин остана изненадан, защото е на мнение, че двамата не са се опознали достатъчно, но тя продължава да дава шансове на техните отношения.

Румяна, която за първи път в очите на Гатев е спокойна и решена, кратко и ясно заяви, че „вижда потенциал“ с оператора и е готова да продължи напред.

Следващата седмица Марин ще продължи опознаването си с Любомира, Михаела и Нурджан, а Гатев ще раздели времето си между Румяна и Илияна.

