Yettel предлага детския таблет HONOR Pad X8a Kids
Устройството се предлага в комплект със слушалки Philips
Vivacom стартира предварителните поръчки за най-новата серия iPhone 18 и AirPods 5 от 12 септември
Телекомът ще приема предварителни поръчки и за първия сгъваем iPhone Duo от 16 октомври
Една грешка може да остави смарт телевизора с черен екран
Причината невинаги е панелът - токов удар може да повреди системните данни и да блокира зареждането
Apple сгъна iPhone и отвори нова ера: Duo променя всичко
Първият сгъваем телефон на компанията идва с огромен 7,6-инчов екран, новия A20 Pro и цена от 1999 долара
Дафинов лист под телефона? Нов ритуал обещава късмет и пари
Стара символика се премести в калъфа на смартфона, а социалните мрежи превърнаха древния лавър в модерен талисман
Революционно! Летящата кола е на крачка да полети
Освен шофьорска книжка е необходим и пилотски лиценз
Купувате OLED телевизор? Една грешка може да съкрати живота му
Съвременните модели са много по-защитени от прегаряне, но продължителните статични изображения остават нежелателни
Колко ще струва сгъваемият iPhone
Очаква се да бъдат продадени 17 млн. до края на 2027
Експерт обясни защо никога вече няма да монтира телевизор на стената
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Най-новият изкуствен интелект прави чудеса. От днес е на пазара
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Не чакайте да спре интернетът! Колко често да рестартирате рутера
Рутерът, както всяко друго оборудване, може да започне да се представя по-зле, ако никога не се рестартира
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