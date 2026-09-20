Защо на смартфона ви се появява H+ вместо 4G или 5G? Експерти обясняват

Дори най-новият 5G смартфон може внезапно да покаже загадъчното „H+“ вместо познатите 4G или 5G. Това не означава, че телефонът е повреден. Символът показва, че апаратът се е свързал към HSPA+ - усъвършенствана версия на 3G, появила се преди почти две десетилетия. Любопитното е, че докато Европа вече се приближава към почти пълно 5G покритие, старите технологии още не са изчезнали навсякъде. А в България актуалните карти на операторите показват, че 3G продължава да съществува, така че H+ съвсем не е само спомен от миналото. За значението на малкия символ разказва технологичното издание BGR.

Какво се крие зад H+

H+ означава HSPA+ - Evolved High Speed Packet Access. Технологията започва да навлиза около 2008 г. и представлява значително усъвършенстване на третото поколение мобилни мрежи.

Тя е своеобразен мост между 3G и 4G. Затова в началото някои оператори дори я рекламираха като 4G, макар технически да принадлежи към семейството на 3G. При ранните конфигурации HSPA+ може теоретично да осигури около 21 Mbps при сваляне и приблизително 11 Mbps при качване, а по-късните версии позволяват и по-високи скорости.

Преди петнайсетина години подобна връзка изглеждаше впечатляваща. Днес, когато стриймваме видео с висока резолюция, качваме огромни файлове и очакваме приложенията да реагират незабавно, H+ вече се усеща значително по-бавно.

А каква е разликата между H и H+

Ако вместо H+ телефонът покаже само „H“, той отново е в 3G мрежа, но използва по-ранна технология от същото семейство - HSDPA или HSPA.

Най-общо H означава бързо 3G, а H+ - неговата усъвършенствана версия. Плюсът не е декоративен - той показва, че мрежата може да използва подобрени механизми за предаване на данни и обикновено да предложи по-висока скорост.

Още една стъпка назад е буквата „E“. Тя означава EDGE - технология, базирана върху 2G мрежите. Ако тя се появи на екрана, интернетът обикновено става осезаемо бавен и дори зареждането на обикновени сайтове може да изисква търпение.

Защо 5G телефон изобщо се връща към H+

Смартфонът не избира непременно най-модерната технология, която поддържа, а най-подходящата мрежа, която реално може да достигне в конкретния момент.

В голям град може почти постоянно да виждаме 5G или 4G, но ситуацията се променя при пътуване през планини, малки населени места, тунели, подземни помещения или райони със слаб сигнал. Ако 5G стане недостъпно, телефонът преминава към 4G. Ако и то не може да осигури връзка, а операторът все още поддържа 3G, апаратът може да слезе до H или H+.

Затова появата на H+ често говори повече за мястото и наличната инфраструктура, отколкото за самия смартфон.

В България H+ още не е изчезнало

Тук европейската картина е особено интересна. За разлика от държави, в които 3G вече е окончателно изключено, в България технологията продължава да фигурира в мрежите.

Актуалната карта на Vivacom, обновена на 1 септември 2026 г., показва отделно покритие за 2G, 3G, 4G и 5G. Операторът посочва, че през неговата 3G UMTS мрежа продължават да се предоставят гласови услуги, SMS и достъп до интернет.

Същата картина се вижда и при А1. Картата на оператора към 1 септември 2026 г. все още съдържа отделно UMTS покритие, обозначено като 3G, наред с GSM, LTE и 5G.

Yettel също продължава да показва 3G UMTS сред технологиите в картата си за мобилно покритие.

Така че ако български потребител види H или H+ на екрана си, това не е някаква екзотична грешка на телефона. Той просто е попаднал в зона или ситуация, в която апаратът използва все още работещата 3G инфраструктура.

Европа вече живее основно в 4G и 5G

Посоката обаче е ясна. Според последния доклад на Европейската комисия 5G сигнал вече достига 96,8% от домакинствата в ЕС. По-високочестотното 5G в диапазона 3,4-3,8 GHz, което позволява по-голям капацитет и скорости, покрива 74,8% от домакинствата.

Това обяснява защо H+ се вижда все по-рядко. Операторите постепенно прехвърлят честотите, използвани от старите 3G системи, към по-ефективни 4G и 5G технологии.

Процесът обаче не върви еднакво навсякъде. Някои европейски държави вече изключиха 3G, докато други го запазват за преходен период. И тук възниква неочакван проблем - старите мобилни мрежи обслужват много повече устройства от телефоните.

64 милиона автомобила усложняват раздялата със старите мрежи

Един от най-интересните примери идва от автомобилите. Европейската комисия предупреди тази година, че приблизително 64 млн. превозни средства в ЕС могат да загубят автоматичната си система за спешни повиквания eCall, ако 2G и 3G бъдат изключени без координация между държавите.

Причината е, че огромен брой автомобили са произведени със системи, които разчитат именно на старите мобилни технологии, за да се свържат автоматично със 112 при тежка катастрофа.

Проучването, поръчано от Европейската комисия, установява сериозни различия в плановете на отделните държави и оператори. Затова сред обсъжданите решения е запазването на поне една подходяща по-стара мрежа до 2030 г., докато автомобилите и другото оборудване постепенно бъдат заменени или модернизирани.

Така парадоксално H+ и неговите технологични роднини може да оцелеят по-дълго не заради смартфоните, а заради автомобили, алармени системи, индустриални устройства и друга техника, създадена преди 4G и 5G да станат стандарт.

Как да разчетем буквите на екрана

Йерархията всъщност е лесна. „E“ е EDGE и означава връзка през поколението 2G. „H“ е една от по-бързите разновидности на 3G. „H+“ е усъвършенствано 3G. След тях идва 4G или LTE, а на върха в момента е 5G.

Но по-високата буква или цифра не гарантира автоматично по-добра връзка във всеки момент. Силен 4G сигнал например може да работи по-добре от много слаб 5G, а натоварването на базовата станция също има значение.

Затова появата на H+ за минута-две при пътуване не е повод за тревога. Ако обаче телефонът постоянно стои на H+ на място, където би трябвало да има добро 4G или 5G покритие, тогава вече си струва да се проверят настройките за предпочитан тип мрежа, SIM картата и покритието на оператора.

Малкият знак в горния край на екрана всъщност разказва цялата история на мобилния интернет - от EDGE и 3G през H+ до днешното 5G. А поне засега H+ още не е напълно готово да изчезне от телефоните в Европа и България.