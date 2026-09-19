След 6 години. Венелин Петков отново стана началник

Шест години след скандалното си уволнение от bTV, бившият шеф на новините Венелин Петков отново стана директор, поемайки сдружението "Образование без раници". Организацията се занимава с пълна дигитализация на училищното образование и активно популяризира безплатната платформа "Кан академия".

Петков категорично не смята да се връща към журналистиката, определяйки днешните телевизионни формати като обикновени "говорещи глави". Според него професията е загубила своята същност, тъй като в националния ефир вече напълно липсват истински разследвания и сериозна работа на терен.

След уволнението си в края на 2020 година, известният журналист бе кандидат за генерален директор на БНТ, но загуби конкурса. През последните години той работи като преподавател по предмета "Глобални перспективи" на английски език в частно училище.

Назначението на Венелин Петков предизвика вълна от бурни реакции в социалните мрежи. Докато верните му фенове изразиха радост, редица учители реагираха с остро недоволство поради твърде краткия му стаж в системата.