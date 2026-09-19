Голямо събитие за легендарен наш актьор

Голямата звезда на бг киното актьорът Руси Чанев навърши 81 години на вчерашния 18 септември.

Актьорът винаги е бил труден за интервюта, на в последните години изобщо отказва да говори. Пред приятелите твърди, че има какво да каже, но предпочита да го прави пред познати, вместо пред медиите. "Моля ви, не ме занимавайте с рождени дни и глупости. Имам си работа", тросна се една от живите легенди на киното пред "България Днес".

"Продължавам да имам коса и нямам бирено шкембе, затова все ме питат защо увеличавам възрастта си, а то не е така. Вярно е, че имам и друг юбилей - повече от 50 години съм в родното кино, но датите изобщо не ме вълнуват", сподели ни все пак Чанев. Малцина си спомнят, че точно той създаде Младежкия театър зад канала. Актьорът е известен с многостранните си таланти, освен, че пише и има книги, той е драматург и сценарист.

Заедно с режисьора Георги Дюлгеров измайстори образа си на Дилбер Танас в "Мера според мера".

"Бая зор видях с него, защото се месеше във всичко - като текст и поглед на филма. Но съм му свикнал, защото преди това той беше съсценарист и на "Авантаж", сподели режисьорът.

Благодарение на авторитета му бившият Първи - Тодор Живков не спира "Мера според мера", за да не се конфронтира с общественото мнение, както го съветва Дюлгеров. Във филма Чанев усвоява дори струмишкия диалектен говор, на който го обучава майката на Георги Дюлгеров.

Легенди се носят и за това как преди да участва в "Авантаж" Руси прекарва доста време в компанията на затворници и дори понякога преспива в затвора, за да усети какво е да си престъпник.

Че Чанев е конфликтен всичките му колеги са наясно, но винаги намира начин да се извини след време - я с жест, я с думички. С Мария Статулова дори за малко да се избият на снимачната площадка на "Авантаж".

Освен, че е талантлив и гениален, Руси Чанев превъзхожда колегите си и в едно - цял живот е с една жена - актрисата Невена Мандаджиева, дъщеря на театрала Желчо Мандаджиев. С нея винаги се е разбирал прекрасно. За разлика от бившия директор на първата ни трупа - Васил Стефанов. Именно заради конфликт с него, Чанев е изгонен от Народния театър. "За нищо в живота не съжалявам", обясни по-късно звездата.

Когато на 24 май преди години, Руси Чанев получи своя донякъде "юбилеен" "Златен век" от Вежди Рашидов, пък рече:

"Човек не е сам на света - отделен. Той е създаден, оплоден от останалите, с които е бил във връзка. Той не може да се забележи и определи, ако няма други. Умните казват, че мисията на всеки от нас е да внесе яснота на тази земя. Животът - хаотичен, мъглив и проблематичен - иска да бъде осветен, изяснен и подреден. За това пеем "Напред, науката е слънце". Цялата работа на културата е интерпретация, изясняване, улеснение, тълкуване. Творението подрежда хаоса на живота".