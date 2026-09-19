„Какво ще има за вечеря, Нийл?“: Двойка събра 44 милиона гледания без да очаква

И любовта на жените явно минава презп стомаха, ако перифразираме популярната максима. Когато Доун Емет публикувала през февруари видео, в което годеникът ѝ Нийл Хейкок приготвя миди с пържени картофи, тя не очаквала нищо особено. Искала просто да запази момент от ежедневието си – бъдещият ѝ съпруг отново приготвял вечеря за двамата.

Но след като започнала да публикува още видеа, в които го пита: „Какво ще има за вечеря, Нийл?“, нещата се променили. Клипчетата започнали да се разпространяват светкавично и популярността им не спира.

През последните шест месеца двойката от Бирмингам, Англия, е събрала стотици хиляди последователи в TikTok, Facebook и Instagram. Видеата им вече са натрупали над 44 милиона гледания.

„Нийл правеше това, което винаги прави – готвеше вечеря за мен, а аз реших да го заснема. Никога не сме си представяли, че това ще докосне толкова много хора“, разказва Доун пред списание PEOPLE.

И двамата са на около 50 години и признават, че са изненадани от огромния интерес. Всеки ден получават множество мили съобщения, на които с удоволствие отговарят.

Двамата са заедно от осем години. Сгодили се по време на почивка в Египет миналата година, а сега планират сватбата си за октомври 2027 г.

„Това докосна толкова много хора, а любовта и подкрепата, които получихме и двамата, са невероятни. Напълно сме завладени от всичко това“, казва Емет.

Двойката се надява историята им да покаже, че човек никога не е прекалено възрастен, за да започне нещо ново, да се забавлява и да открие нещо, което му носи щастие.

Любовта към готвенето започнала още като тийнейджър

Много преди видеата му да започнат да събират милиони гледания, Нийл вече бил запален по готвенето.

В интервю за BBC той разказва, че любовта му към кухнята започнала още когато бил тийнейджър. Майка му му подарила готварска книга на Кен Хом и това се превърнало в началото на дългогодишното му увлечение.

„Винаги съм готвил, винаги съм правил неделни вечери. Намирам го за много терапевтично и приятно“, споделя Нийл.

Днес той приготвя всякакви ястия пред камерата, но едно от тях се откроява особено.

Нийл разказва, че най-голям успех е имало видеото, в което приготвя печен лаврак на барбекю – цяла риба с главата. Клипът е събрал около 3,5 милиона гледания.