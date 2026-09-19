Братът на Даяна хвърли нова бомба, Бъкингамският дворец побесня

Братът на принцеса Даяна – Чарлз Спенсър, заяви пред BBC, че разказът му за телефонния разговор с крал Чарлз III след смъртта на сестра му,е напълно верен. В новата си книга той твърди, че тогавашният принц на Уелс му е казал: „Скоро ще я забравим“ по време на спор дали принцовете Уилям и Хари трябва да вървят след ковчега на майка си.

Твърдението предизвика остра реакция от Бъкингамския дворец. В рядко срещано изявление оттам заявиха, че кралят е наясно, че болката от загубата на близък може да повлияе върху преценката и паметта, включително години след трагичното събитие.

В първото си интервю след изявлението на двореца Спенсър обаче категорично защити версията си.

„Мога да ви кажа тук и сега – това са точно думите, които той каза“, заяви той пред BBC.

Спенсър разказва, че през живота си е разговарял по телефона с принц Чарлз само два пъти и именно поради това е бил изключително внимателен към думите му.

„Бях изключително съсредоточен върху това, което казваше, и това са точно думите, които той произнесе. Уверявам ви“, заяви братът на Даяна.

Попитан дали разполага с доказателства в подкрепа на твърдението си, той отговори, че непосредствено след разговора е разказал на близки и приятели какво е било казано, защото думите са го потресли.

На въпрос на кого трябва да повярва обществото – него или крал Чарлз, Спенсър отговори кратко: „Казвам истината.“

Бъкингамският дворец е отказал да коментира новите му изявления.

Спорът за погребалната процесия

Според откъси от мемоарите му Swan Song: Diana, My Sister, публикувани от Daily Mail, телефонният разговор се състоял след спор за участието на принцовете Уилям и Хари в погребалната процесия на майка им.

Спенсър твърди, че е настоявал, че Даяна никога не би искала невръстните ѝ синове да вървят зад ковчега ѝ.

По думите му Чарлз „избухнал“ и продължил дълго да говори гневно, като го обвинявал, че семейството му няма достатъчно чувство за дълг.

След това, според Спенсър, настъпила пауза. Той очаквал Чарлз да се успокои и да каже нещо по-подходящо.

Вместо това чул: „Скоро ще я забравим.“

Спенсър описва реакцията си като шок. След кратко мълчание той казал, че не може да повярва, че току-що е чул тези думи, и прекратил разговора.

Дворецът: Скръбта може да промени спомените

Бъкингамският дворец реагира необичайно остро на твърдението в книгата. В изявлението се посочва, че болката от загубата между братя може да замъгли разума, да повлияе върху преценката и да промени начина, по който човек си спомня определени събития – дори много години след загубата.

Спенсър определи тази позиция като опит да бъде поставена под съмнение неговата версия.

„Те някак замъглиха този момент, нали? Казаха, че спомените могат да се различават“, коментира той пред BBC.

Нови твърдения за разговора след смъртта на Даяна

В други откъси от книгата, публикувани в четвъртък, Спенсър отправя още едно силно твърдение за Чарлз.

Той разказва за телефонното обаждане, което получил след смъртта на Даяна при автомобилната катастрофа в Париж на 31 август 1997 г.

По думите му, докато останалите хора, които му се обаждали, били потресени и трудно намирали думи, Чарлз звучал по начин, който Спенсър определя като „необичайно приповдигнат“.

Той дори сравнява гласа му с този на човек, който току-що е спечелил от лотарията.

Даяна, която беше една от най-популярните фигури в британското кралско семейство, загина на 36 години. Смъртта ѝ предизвика огромна обществена реакция, а кралското семейство беше подложено на критики заради начина, по който показа скръбта си.

Хари за последното изпращане на майка си

Темата за участието на Уилям и Хари в погребалната процесия е обсъждана и от самия принц Хари.

Той по-късно заяви, че да върви зад ковчега на майка си на 12-годишна възраст е било нещо, което „нито едно дете не би трябвало да бъде карано да прави“.

През 2017 г. в интервю за BBC Хари каза, че не знае дали решението е било правилно или грешно, но с днешна гледна точка е благодарен, че е бил част от този ден.

Книгата на Ърл Спенсър Swan Song: Diana, My Sister предстои да бъде публикувана следващата седмица. Очаква се в нея той да разкаже подробно за отношенията на сестра си с кралското семейство и за събитията около смъртта ѝ.

30 години по-късно: Защо смъртта на Даяна продължава да разтърсва кралското семейств

Почти 30 години след смъртта на принцеса Даяна трагедията продължава да бъде една от най-болезнените теми за британското кралско семейство. Новите мемоари на нейния брат Ърл Спенсър отново върнаха спомените за драматичните събития от 1997 г. и за напрежението, което последва.

Необичайно острата реакция на Бъкингамския дворец към твърденията в книгата показва, че случилото се около смъртта на Даяна продължава да има значение за кралското семейство.

През лятото на 1997 г. монархията се оказа в изключително трудна ситуация. След смъртта на Даяна обществото очакваше силна публична реакция от кралското семейство, а поведението на двореца беше възприето от мнозина като дистанцирано и лишено от достатъчно съпричастност.

Докато кралските особи преживяваха личната си скръб, те се оказаха и в центъра на огромна обществена емоция. Хиляди хора оставяха цветя пред дворците, а смъртта на „принцесата на народа“ предизвика невиждана вълна от мъка.

Аплодисменти в Уестминстърското абатство

Емоциите достигнаха и до погребението на Даяна. Според разказ, цитиран от BBC, шумът отвън се чул дори през каменните стени на Уестминстърското абатство.

В един момент хората вътре започнали да аплодират – пред очите на принц Чарлз и останалите членове на кралското семейство.

Смъртта на Даяна създаде изключително напрегната обществена атмосфера. В крайна сметка кралица Елизабет II се обърна към нацията в телевизионно обръщение, в което отдаде почит на принцесата и призна колко трудно е човек да изрази скръбта си.

„Всички се опитваме по свой начин да се справим. Не е лесно да изразим чувството за загуба, тъй като първоначалният шок често е последван от смесица от други чувства – неверие, неразбиране, гняв и загриженост за тези, които остават“, каза тогава кралицата.

Новият премиер Тони Блеър, който по това време беше в началото на управлението си, също е смятан за фактор за по-прякото публично послание на властта. По-късно реакцията на кралското семейство и политическите събития около смъртта на Даяна бяха пресъздадени и във филма „Кралицата“ с Хелън Мирън.

Последиците от смъртта на Даяна се усещат и в следващите поколения на кралското семейство.

Загубата на майка в толкова ранна възраст се превърна във важна част от живота на принцовете Уилям и Хари. Десетилетия по-късно темата продължава да се появява в публичните им разкази.

В мемоарите си „Резервният“ („Spare“) принц Хари отделя значително място на майка си и на преживяното след смъртта ѝ. Особено силен остава споменът му от погребалната процесия, когато едва 12-годишният Хари върви зад ковчега на Даяна.

В книгата си той разказва и за позицията на Ърл Спенсър, който се е противопоставял на участието на момчетата в процесията.

Днес, близо три десетилетия след катастрофата в Париж, в която Даяна загина на 31 август 1997 г., споменът за нея продължава да бъде не само част от историята на британската монархия, но и тема, около която периодично се възраждат стари спорове.