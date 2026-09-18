Новата Саудитска Арабия: От петролна суперсила до новия двигател на бъдещето

От началото на активното си развитие Саудитска Арабия не спира да изненадва света.

Независимо дали става дума за водещата роля на страната в световната енергетика, за безкрайните блестящи пясъчни пустини, които събуждат желанието за пътешествия у мнозина, или за значимото ѝ място като родина на исляма, Кралство Саудитска Арабия оказва несъмнено влияние върху представите за туризма и геополитиката в световен мащаб.

Днес,когато Саудитска Арабия отбеляза своя 96-и Национален ден, страната преминава през най-мащабната трансформация в историята си. Под егидата на амбициозния престолонаследник принц Мохамед бин Салман, Рияд вече не е просто износител на суровини, а се налага като водещ дипломатически медиатор, глобален технологичен инвеститор и лидер в "зелената" икономика на утрешния ден.

Над 90 години устойчива династия и възходът на МБС

Откакто крал Абдулазиз Ибн Сауд обединява Арабския полуостров през 1932 г., Саудитска Арабия се управлява от династията Ал Сауд. Крал Фахд поставя началото на процеса на модернизация чрез редица икономически реформи и мащабно развитие на инфраструктурата. По-късно крал Абдула продължава този курс, като между 2005 и 2015 г. въвежда още редица значими реформи, сред които и историческото решение, с което на жените е дадено право да гласуват на общински избори.

Днес Саудитска Арабия се управлява от крал Салман бин Абдулазиз, но фактическият архитект на новата саудитска ера е престолонаследникът Мохамед бин Салман. Със старта на стратегическата програма „Визия 2030“, МБС извърши истинска революция: премахна десетилетни социални ограничения, позволи на жените да шофират и да заемат ключови постове, отвори страната за международен туризъм и развлекателна индустрия.

Неговата нарастваща роля превърна Кралството в незаобиколим фактор в глобалната дипломация – от посредничество в международни конфликти до ключови сделки за модернизация на отбраната, включително финализиране на покупката на изтребители F-35 от САЩ и стратегически партньорства в Азия и Европа.

Новото съкровище: Уран и редкоземни метали за трилиони

Докато светът познава страната главно с нейния петрол, под пясъците ѝ се крие следващата икономическа революция.

Саудитска Арабия официално обяви откриването на колосални подземни находища на редкоземни елементи и уран, оценени на над 110 милиона тона руда. Тази находка, контролирана лично под надзора на МБС, позиционира Кралството като бъдещ лидер в производството на чиста ядрена енергия и микрочипове, пренаписвайки глобалната карта на суровините за десетилетия напред.

Тук се намира най-голямото летище в света

Международното летище „Крал Фахд“ в град Дамам е най-голямото летище в света. То се простира на площ от 9080 акра (около 780 кв. км), която дори надхвърля територията на съседната държава Бахрейн. Летището носи името на бившия владетел на страната крал Фахд Ибн Абдулазиз и е известно със своите модерни услуги и удобства за пътниците.

То обслужва Източната провинция на Саудитска Арабия, включително градовете Дамам, Джубайл, Дахран и Хобар. Комплексът разполага с модерна инфраструктура, сред която 80-метрова контролна кула, множество кафенета и ресторанти от световна класа, както и специални зони за бизнес и отдих.

В момента обаче Рияд изгражда още по-голямо чудо – мегалетището „Крал Салман“, което се очаква да обслужва 120 милиона пътници годишно до 2030 г.

Страната пази най-голямата пясъчна пустиня в света

Саудитска Арабия обхваща около 80% от територията на Руб ал-Хали – колосалната пустиня, известна като „Празния квартал“. Тя се простира на площ от около 650 000 кв. км, а останалата част се намира на територията на Оман, Обединените арабски емирства и Йемен.

Това е най-голямата непрекъсната пустиня на планетата, а пясъчните ѝ дюни достигат до внушителните 250 метра височина. Под слънчевите лъчи пустинята блести в наситени червени и оранжеви нюанси заради съдържанието на фелдшпат в пясъка.

Освен с огромните си размери и впечатляващите цветове, пустинята изненадва учените и туристите със своите изникващи плитки сини езера, образувани от редки, но интензивни дъждове.

Земя на световни културни съкровища

Саудитска Арабия заема специално място в света със своите древни исторически забележителности и богатото си културно наследство. Някои от най-интригуващите места в страната, сред които Хегра в Ал Ула и Дирия, родното място на първата саудитска държава, са дом на забележителни исторически обекти и архитектурни комплекси, включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

В Хегра могат да бъдат видени монументални гробници, изящно издълбани в огромни скални масиви от набатейците, докато Дирия впечатлява с традиционните си къщи от кирпич в стил „наджд“. Те се отличават с уникална архитектура, древни стени и улици, пропити с история. Разходката из тези места оставя усещане за откривателство, а благодарение на новите облекчени туристически визи (е-визи), достъпът до тях днес е по-лесен от всякога.

Арабският орикс, обявен някога за изчезнал, днес отново живее

Арабският орикс – митичният вид антилопа, вдъхновил легендите за еднорога – е обявен за напълно изчезнал в дивата природа през 1972 г. в резултат на интензивен лов. Благодарение на мащабната и скъпоструваща програма за опазване на околната среда, инициирана от Кралството, видът започва да се възстановява.

Днес хиляди орикси отново обитават пустинята Руб ал-Хали и защитените резервати на страната. Това постижение е сочено от ООН като един от най-големите триумфи в историята на световната консервация, а статусът на животното бе променен от „застрашен“ на „уязвим“.

Мистериите на Харат Хайбар и селото в скалите

Харат Хайбар е огромно вулканично поле, където се намира уникалният бял вулканичен конус Джабал Кидр, признат от Международния съюз на геоложките науки (IUGS) за обект от световно значение. Там археолози откриха над 400 мистериозни каменни структури („портите на пустинята“), строени от хора още през неолита.

В същото време, в друга част на страната се намира прочутото висящо село Ал Хабала – древно селище, кацнало на отвесна 400-метрова скала. В миналото местните жители са стигали до него само с въжени стълби, за да се спасят от османците, а днес то е достъпно за туристи чрез модерен кабинков лифт.

Саудитската кухня е призната в цял свят

Кулинарната сцена в Саудитска Арабия преживява истински международен ренесанс. Кулинарните преживявания в страната са известни със своята екзотичност, а емблематичното национално ястие кабса (ароматно пиле или агнешко с ориз и специални подправки) вече се предлага в гурме ресторанти в Лондон, Ню Йорк и Париж.

Особено място заема традиционното арабско кафе (гахва), чиято култура на приготвяне и сервиране е защитена от ЮНЕСКО. Гастрономическият възход е толкова силен, че престижното списание Time Out включи столицата Рияд сред най-добрите градове в света за любителите на храната, изпреварвайки редица европейски столици.

Мегапроектът НЕОМ: Градът без пътища и коли

Перлата в короната на „Визия 2030“ и личното визионерство на МБС е високотехнологичният мегарегион НЕОМ на стойност 500 милиарда долара.

Намиращ се в провинция Табук, проектът включва революционния линеен град „The Line“ – дълъг 170 километра, широк едва 200 метра и обвит в огледални фасади. В него няма да има автомобили и пътища, а всички емисии ще бъдат нулеви. Част от НЕОМ са и футуристичният планински ски курорт Трожена, който ще приеме Зимните азиатски игри, и луксозният островен курорт Синдала, който вече посреща първите си суперяхти.

Хлябът на пустинята: Кралските фурми

Докато за европейците фурмите са просто екзотичен плод, за арабите това е „хлябът на пустинята“, отглеждан в продължение на 7000 години. Макар и други страни да изнасят масови сортове, фурмите на Саудитска Арабия нямат конкуренция в премиум сегмента.

Сортът Anbarah, отглеждан в ограничени количества около свещения град Медина, е най-скъпият в света. Той е изключително ценен заради едрите си размери, високото съдържание на протеини и доказаните си медицински свойства да ускорява заздравяването на рани.

Енергийна дипломация от ново поколение

Саудитска Арабия притежава 17% от доказаните световни петролни запаси и е най-големият износител на суров петрол на планетата. Като ключов основател на ОПЕК, Рияд определя пулса на глобалната икономика чрез балансиране на цените на черното злато.

Влиянието на страната в т.нар. „енергийна дипломация“ има дълга история – от петролната криза през 1973 г. по време на Войната от Йом Кипур, до наши дни. Под ръководството на Мохамед бин Салман обаче страната използва петролните си приходи, за да инвестира в най-големите соларни паркове в света, с цел до 2030 г. половината от енергията на Кралството да идва от възобновяеми източници.

Саудитска Арабия има фундаментално значение за регионалната и международната сигурност като най-голямата и финансово мощна държава в Близкия изток.

Снимка: Асошиейтед прес

Разположена на кръстопътя между Азия, Африка и Европа, страната контролира ключови морски пътища, през които преминава световната търговия. В ера на геополитически предизвикателства и регионално напрежение, новата дипломатическа доктрина на Рияд залага на икономически съюзи, сигурност и технологичен прогрес, превръщайки Кралството в незаменим партньор както за Запада, така и за Изтока.



