Трагедия в две училища в Конго! 24 дечица са загинали
Огънят се прехвърлил от къща към две училища, а тесният изход превърнал евакуацията в смъртоносна паника
Тръмп с мистериозно послание 25 години след 11 септември
„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той
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Два дни след погребението на брат си: Почина норвежката принцеса Астрид
По-малката сестра на крал Харалд V е починала на 94 години, съобщиха от норвежкия кралски двор
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