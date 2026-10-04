Мерц пристигна в Киев и би тревога: Русия трябва да бъде спряна

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев със силно предупреждение към Европа - ако Русия не бъде спряна в Украйна, заплахата няма да остане само там. Той е придружаван от представители на германската отбранителна и енергийна индустрия, а визитата идва на фона на ново засилване на руските удари срещу украинските градове и инфраструктура.

„Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас“, заяви Мерц. Канцлерът даде ясно да се разбере, че Германия възприема помощта за Киев и като въпрос на собствената си сигурност.

Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа

„Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа“, заяви германският канцлер след пристигането си. Той посочи, че руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура в момент, когато страната се подготвя за поредната тежка военна зима.

Мерц обеща лично да увери Володимир Зеленски, че германската подкрепа няма да отслабне. „Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ“, каза канцлерът.

Берлин засилва военната помощ

Посещението не е само политически жест. Мерц е придружаван и от представители на германски компании от отбранителния сектор, което подчертава стремежа на Берлин политическата подкрепа да бъде превърната в конкретно военно и индустриално сътрудничество.

Германия остава сред най-големите европейски поддръжници на Украйна и през последните години предоставя системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси, бронирана техника и друга военна помощ. Все по-голямо значение придобива и съвместната работа между германски и украински компании за увеличаване на производството на оръжия и боеприпаси.

Силно предупреждение към Европа

Особено остро прозвучаха думите на Мерц, че войната не трябва да бъде разглеждана като проблем, ограничен единствено до украинска територия. Според германския канцлер евентуален успех на Москва би имал преки последици и за сигурността на останалата част от Европа.

„Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас“, предупреди той. Това беше и най-силното послание при пристигането му в Киев - германската помощ за Украйна според него е свързана пряко със защитата на самата Европа.

Визитата идва след нови руски атаки

Посещението на Мерц е на фона на засилени руски удари срещу украински градове и критична инфраструктура. Сред основните цели през последните атаки отново са енергийни обекти, а Киев предупреждава за риска от тежки последствия за електроснабдяването и отоплението през студените месеци.

Именно тази обстановка германският канцлер постави в основата на призива си за продължаваща помощ. Според него следващите седмици ще бъдат особено важни за Украйна и затова европейската подкрепа не бива да отслабва.