Драгоман не спира да говори за смъртта на 18-годишната Милена. Ден след като дванадесетокласничката беше блъсната от автомобил, управляван от пиян граничен полицай, в града се разпространява версия, която, ако се потвърди, ще постави цялата трагедия в съвсем различна светлина. Според местни слухове 26-годишният водач е поискал момичето да се качи в колата му. Тя отказала, а той умишлено я ударил с автомобила. Тази история е съобщена от колегите от агенция „Фокус“.

Какво наистина се е случило?

Именно тук е големият въпрос пред разследващите.

Става ли дума за смъртоносна катастрофа, причинена от пиян шофьор, или преди удара се е случило нещо, което променя изцяло характера на престъплението?

За умишлено убийство към този момент няма повдигнато обвинение. Прокуратурата разследва причиняване на смърт при управление на автомобил след употреба на алкохол.

Ранните часове на 15 ноември

Трагедията се разиграва в ранните часове на 15 ноември, неделя, на улица „Петрушин Мадов“, близо до ресторант „Ловна среща“. Милена е ученичка в 12-и клас. Семейството ѝ е от село Алдомировци, Софийска област, а според „Фокус“ баща ѝ също работи в полицията.

Зад волана на автомобила е бил 26-годишният Емил Георгиев. Мъжът е служител на ГКПП „Калотина“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман. Първоначално МВР съобщи, че проверката с дрегер е отчела 1,61 промила алкохол. По-късно днес прокуратурата посочи стойност от 1,63 промила.

Появиха се и твърдения за положителни проби за кокаин и метамфетамин

Засега няма публикувани окончателни лабораторни заключения за тези вещества. Разследващите са назначили съдебнохимически експертизи, чиито резултати трябва да изяснят този въпрос.

В нощта на трагедията в ресторанта се е празнувал рожденият ден на сестрата на граничния полицай. След удара Георгиев е напуснал мястото на произшествието, а по-късно той и сестра му са били нападнати. Тези твърдения също не присъстват в официалната информация на прокуратурата и предстои да бъдат проверени.