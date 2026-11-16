Пациент нападна лекар в Ямбол, би го до загуба на съзнание

Лекар от Спешното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол е бил пребит от пациент, потърсил медицинска помощ заради болки в крака. Инцидентът е станал на 14 ноември около 10:00 часа, съобщиха от лечебното заведение.

Пострадалият е 29-годишният д-р Никола Ангелов, специализант в последната, четвърта година от обучението си. Той е получил травма на главата и е настанен за лечение в болницата. По данни на лечебното заведение нападението е било неочаквано и без провокация, а на място са присъствали дежурни медици и пациенти.

До агресията се стигнало, след като медицинска сестра предложила пациентът да бъде откаран с количка до рентгена за снимка. Мъжът обаче отказал и настоявал лекарите да му кажат какво му е, без да преминава през изследването.

„Чух, че се карат на висок глас с медицинската сестра и отидох да видя какво става. Тя искаше той да седне в количката и да го откарат към рентгена за снимка, а той не искаше да ходи, а иска само да му кажем какво му има. Обясних му, че за да му сложим точна диагноза, трябва да отиде на рентгенова снимка“, разказа д-р Ангелов.

По думите му пациентът внезапно станал от леглото и го ударил в слепоочието. На лекаря му прилошало, но нападателят продължил да нанася удари, докато той не изгубил съзнание.

„Не сме станали лекари, за да стоим с вдигнат гард, да влизаме в конфронтации с пациентите“, коментира д-р Ангелов.

След нападението на място пристигнала полиция, а 33-годишният пациент бил задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Разпитват се свидетели, прегледани са записите от камерите за видеонаблюдение и се извършват необходимите процесуално-следствени действия.

От ръководството на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ осъдиха физическата агресия срещу медицински специалисти и заявиха, че ще съдействат на разследващите органи.

„Насилието срещу медици е недопустимо. Никой няма право да посяга на хората, посветили труда си на спасяването на човешки животи. Лекарите заслужават уважение и сигурност, а не страх и насилие“, посочиха от болницата.

Срещу агресията се обявиха и от Община Ямбол. Според местната управа подобно посегателство застрашава не само сигурността на лекаря, но и нормалната работа на целия екип в Спешното отделение, от чиято навременна намеса зависят здравето и животът на пациентите.