Нови разкрития за смъртта на 4-годишното дете в Плевенско

Прокуратурата разследва трагичния инцидент в село Гривица. Младият шофьор избягал след удара, а майката сама прибрала тялото на детето си

Прокуратурата води разследване за тежкия инцидент, при който 18-годишен шофьор блъсна и причини смъртта на 4-годишно дете в плевенското село Гривица. Трагедията се разиграла на 7 ноември, съобщиха от обвинението.

Пробите на младия водач за алкохол и наркотици са отрицателни. На мястото са извършени огледи от дежурен екип разследващи, автомобилен експерт и съдебен лекар.

При огледа е установено, че местопроизшествието не е било запазено в първоначалния си вид. Непосредствено след трагедията майката взела тялото на детето от пътя и го внесла в къщата. Откритите биологични следи върху пътното платно обаче потвърждават, че ударът е настъпил именно там.

След произшествието 18-годишният водач напуснал мястото. По негови обяснения той се опасявал от саморазправа заради агресивната реакция на близките на загиналото дете.

Автомобилът е бил посочен от бащата на младежа и предаден на полицията за извършване на оглед. Заради напрежението в селото е осигурено засилено полицейско присъствие за гарантиране на обществения ред.

Шофьорът вече е привлечен като обвиняем. Наложени са му забрана да напуска страната и временно отнемане на свидетелството за управление на автомобил.

Поради чистото му съдебно минало, отрицателните проби за алкохол и наркотици, оказаното съдействие на разследването и факта, че механизмът на катастрофата все още не е напълно изяснен, прокуратурата е определила мярка за неотклонение „подписка“.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.