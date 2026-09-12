Трагедия край Смилян: Братя на 17 и 18 години загинаха, били "златни момчета"
Само месец след като взел книжка, 18-годишният водач изгубил контрол над автомобила
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Само месец след като взел книжка, 18-годишният водач изгубил контрол над автомобила
Водач с 10 месеца стаж блъсна момиче, изскочило на пътя
Рекорден брой участници се включиха в третото издание на кампанията на СБА „Най-добър млад шофьор на България“, която се осъществява с подкрепата на Д...
Млад шофьор на училищен автобус от Гоце Делчев издъхна внезапно, след като остави децата пред училището им, това се случи днес, съобщи struma.com. Мъ...
Невнимателен и млад шофьор предизвика пътен инцидент с възрастна пешеходка в град Сандански. 30-годишен санданчанин бил зад волана на лек автомобил „О...
Благоевград. Млад водач се заби в крайпътно дърво заради висока скорост. Инцидентът е станал в сряда около 17.15 ч. в района на жп надлез в село Струм...