Реформа в училищата: Въвеждат невиждан досега документ

Министерството на образованието и науката (МОН) представи цялостна концепция за подобряване на дисциплината, сигурността и мотивацията за учене в българските училища. Пакетът от реформи е изграден върху четири основни стълба и цели да премине от строго наказателен подход към превенция и подкрепа, като същевременно възстанови ефективната комуникация между семейството, образователните институции и държавата.

Единна система и координация между институциите

Първият ключов елемент разчита на засиленото междуинституционално сътрудничество. Зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева изтъкна, че училището не може да се справя само с натрупаните социални и поведенчески проблеми. За тази цел МОН, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и общините, сформира широка работна група за подобряване на обхвата на учениците и подкрепа на семейната среда там, където липсва родителски капацитет. За да се прекрати практиката на разпокъсани бази данни, държавата внедрява Единна информационна система за детето. Чрез нея социални работници, учители и общински власти ще обменят информация в реално време, за да идентифицират навреме децата в риск.

Карта за личностно развитие и прозрачност за родителите

Вторият акцент въвежда изцяло нов за българското образование инструмент - карта за проследяване на личностното развитие на ученика. Докато досегашното лично дело регистрираше единствено срочните оценки и наложените наказания, новата карта ще измерва развитието на детето в три конкретни направления: спазване на дисциплината, развитие на социални умения и отчитане на индивидуални постижения и таланти. В края на всеки срок родителите ще получават детайлна генерирана характеристика. Твърдата цел на МОН е чрез този документ семейството да вижда не само слабите зони, но и потенциала на детето, над който да се работи съвместно. Бившият директор на столичното 51 СУ Асен Александров каза, че няма да има оценка за поведение. Той уточни, че в картата за личностно развитие има 18 оценки на детето. Тя ще бъде изготвяна в края на срока и ще съдържа силните и слабите страни на ученика.

Нова роля в училище: Специалист по личностно развитие

Третата съществена новост е създаването на щатна позиция за специалист по личностно развитие във всяко училище. Досега тази отговорност бе разпределена между педагогически съветник, класен ръководител и директор. Новият специалист ще поеме изцяло координацията между ученици, родители и учители, като следи всяко дете да намери поле за изява и изгради социални навици. Той ще съдейства при възникването на проблемно поведение и ще информира родителите за постиженията на децата им. Директорът на 119 СУ Диян Стаматов определи тази позиция като необходим „училищен омбудсман“, който да медиира вътрешните процеси.

Нова система за поощрения и „меки мерки“ преди наказанията

Четвъртият стълб променя изцяло подхода към дисциплината чрез балансирана система от поощрения и превантивни мерки. Наказанието вече се разглежда като крайна мярка. Преди налагането на санкция ще се прилага комплекс от „меки мерки“ с активното участие на родителите, насочени към коригиране на грешката и преодоляване на агресивното поведение.

От МОН подчертават, че мерките представляват работно разработена концепция, създадена с участието на експерти, психолози и с подкрепата на европейска експертиза, за да се осигури плавен преход от трудно приложимите малки наказания към реална подкрепа за децата.