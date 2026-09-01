Две дълги пролетни ваканции за учениците

Учениците ще имат две продължителни почивки през пролетта – първата ще бъде девет дни в началото на април, от 3ти до 11ти, а втората ще обхваща десет дни около Великден и Гергьовден, от 30 април до 9 май. Графикът на учебното време беше утвърден и публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката. Оттам обясняват, че почивките дават възможност за пълноценен отдих и по-добър баланс между почивни дни и учебни занятия. Министерството проведе широко обсъждане с алтернативни варианти, по които родители, учители и други заинтересовани страни можеха да дискутират. На база на получените становища бяха направени финални промени, в които е отразена по-голямата част от коментарите за премахване на накъсванията около празниците.

Различен график

За учениците в 12. клас пролетната ваканция ще е от 8 до 11 април. 5 и 7 май остават учебни за тях, причината е нуждата от време за оформяне на оценките и подготовка за държавните зрелостни изпити. За зрелостниците учебна година е по-кратка (до 13 май) и затова запазването на всеки учебен ден в последните седмици е от съществено значение за успешното ѝ приключване. За да се спази законовото изискване за брой учебни дни, двата неучебни дни в началото на май ще изместят края на учебната година с два дни. Учениците от 1. до 3. клас ще приключат на 2 юни, сряда, вместо на 31 май, понеделник. Тези от 4. до 6. клас завършват на 16 юни, сряда, вместо на 14 юни. Учениците от 7. до 11. клас ще приключат в петък, 2 юли, вместо в сряда, 30 юни.

Промени и в изпитите

Национaлното външно оценяване по български език и литература в края на 7. и 10. клас се измества за петък, 18 юни, вместо за сряда, 16 юни. Изпитът по математика съответно ще бъде в понеделник, 21 юни, вместо на 18 юни, както бе в първоначалния график. Тези дни остават неучебни за всички останали ученици. Целта е по-дълго отстояние между двата изпита и по-продължителна почивка за останалите класове, като неучебните дни се слеят със събота и неделя.