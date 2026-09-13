МОН зарадва учениците с две дълги почивки
Ваканциите ще са през пролетта
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Ваканциите ще са през пролетта
Променени полети и паднали дървета
Морбили расте, кърлежи дебнат, а опасни болести не чакат покана
През следващите дни в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време
В неделя вероятността за валежи намалява
През Страстната седмица температурите ще придобият още по-страстен характер
Идва още по-мокра седмица
Април ще бъде хладен
Ето какво ни чака на Великден
Изчезва ли маслодайната роза
Носи усещане за уют и елегантност
Пролетта ще закъснее, но валежите са важни за природата
На 27 март се очаква рязко застудяване
Поредна аномалии се задава с времето
Новата седмица ще дойде с повече слънце
На 29 март минаваме към лятно часово време
Промени, проблеми и любов
Пролетта намалява скоростта, облаците я изпреварват на пета
Това са данните на Глобалният метеорологичен модел GFS
Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 14°