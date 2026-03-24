Няма пролет. Идват студ и сняг

Очаква се сериозна промяна на времето в Европа, след като активен дял от полярния вихър ще се насочи към континента и ще донесе условия, типични за зима, пише meteobalkans.com.

Метеорологичните модели прогнозират нахлуване на арктичен въздух, което ще доведе до значително понижение на температурите и валежи от сняг в редица райони.

Според последните анализи, студената въздушна маса ще обхване голяма част от Централна и Източна Европа, като температурите ще паднат под климатичните норми за края на март и началото на април. На места се очакват снеговалежи, включително и в по-ниските райони, което е нетипично за този период от годината.

Причината за застудяването е динамиката на полярния вихър, чийто лоб се спуска на юг и позволява на студения арктичен въздух да достигне до по-ниски географски ширини. Това ще създаде условия за развитие на зимни бури, силен вятър и усложнена метеорологична обстановка.

Възможни са и значителни валежи, които в комбинация със студените температури ще доведат до образуване на снежна покривка в някои региони. Това може да окаже влияние върху транспорта и ежедневието на хората.

Прогнозите сочат, че застудяването ще бъде временно, но интензивно, като в рамките на няколко дни ще се усети рязък преход от пролетни към зимни условия. След този период се очаква постепенно нормализиране на температурите.

Тази метеорологична обстановка е поредното доказателство за динамичния характер на времето през преходните сезони, когато сблъсъкът между топли и студени въздушни маси може да доведе до екстремни явления.

