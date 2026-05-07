Светът се моли за легендарна рок певица. Тя е в кома

Гласът на вечните хитове „Total Eclipse Of The Heart“ и „Holding Out For A Hero“ – Бони Тайлър, води най-тежката си битка в болница във Фаро. Португалският всекидневник „Correio da Manhã“ разтърси феновете с информацията, че 74-годишната певица е била поставена в изкуствена кома, след като състоянието ѝ рязко се е влошило след интервенция на коремната кухина.

От успех до критична точка

Драмата започва още на 30 април, когато Тайлър е приета по спешност с перфорирано черво. Първоначалното изявление на нейния екип звучеше обнадеждаващо: „Операцията премина успешно и в момента тя се възстановява“. Само броени часове по-късно обаче новините от Португалия станаха мрачни – звездата е била преместена от междинно отделение директно в интензивното, където лекарите са взели решение да я поставят в медикаментозна кома.

Живот между две държави

Бони Тайлър, която е една от най-големите звезди на 80-те години, от години дели времето си между родната Великобритания и слънчева Португалия, където притежава имот. Именно там я застига здравословният проблем, който преобърна живота на семейството ѝ. Певицата е омъжена за предприемача Робърт Съливан от далечната 1973 година, който в момента е плътно до нея.

„Никога няма да се пенсионирам“

Само преди месеци родената в Уелс легенда демонстрираше невероятен дух и жизненост. В интервю тя заяви категорично, че няма намерение да слиза от сцената, давайки за пример своя колега Том Джоунс. „Доста съм жизнена за годините си, благодаря на Бога“, каза тогава тя, без да подозира за изпитанието, което ѝ предстои.

Към момента милиони фенове по целия свят се надяват на ново официално съобщение, което да донесе добра вест. Ситуацията остава критична, а болницата във Фаро е под обсада от папараци и загрижени почитатели.

